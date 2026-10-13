Vazolu cinayette fezleke hazır: Haksız tahrik mi meşru müdafaa mı?

İstanbul Beykoz'da 24 Nisan tarihinde altlı üstlü oturan komşular arasında çıkan gürültü tartışması cinayetle sonuçlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekede, olayın tüm dehşet verici ayrıntıları yer aldı.

ÜSLUP TARTIŞMASI

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı Murat Kaan Günaydın'ın eşi Elif Günaydın, eve su siparişi verdi. Kurye Emre A. ile Elif Günaydın arasında telefonla iletişim kurulduğu sırada üslup yüzünden tartışma yaşandı. Sesleri duyan ve üst katta ikamet eden Alican Tekin (35), duruma müdahil oldu ve kavgaya dahil oldu. Aralarında 2020 yılından bu yana eskiye dayalı husumet bulunan Alican Tekin, komşusu Murat Kaan Günaydın ve eşine yönelik ağır küfürler ile tehditler savurarak kapılarına dayandı.

KIRILAN VAZO CANINA MAL OLDU

Daire kapısını açan şüpheli Murat Kaan Günaydın ile maktul arasında arbede çıktı. Maktulün elindeki kahverengi vazo ile şüpheli Günaydın'ın kafasına vurması sonucu vazo parçalandı. Kapı önünde ve koridorda yaşanan boğuşma sırasında kırılarak kesici ve delici alete dönüşen vazo parçaları Alican Tekin'in karın ve kasık bölgesine saplandı. Hastaneye kaldırılan Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Murat Kaan Günaydın da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen Otopsi Raporunda, maktul Alican Tekin'in ölümünün "künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığıyla birlikte beyin kanaması ve kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisi ile iç organ yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama" sonucu meydana geldiği tespit edildi.

"VAZO PARÇALARININ ÜZERİNDE BOĞUŞTUK"

Olayın ardından tutuklanan 25 yaşındaki Murat Kaan Günaydın ifadesinde, "Maktul üst komşum olur. Eşimin sipariş ettiği su kuryesi ile kapıda konuştuğu sırada kapıya gelip ağır küfürler ve tehditler yağdırdı. Kapıyı açmamla elindeki vazo ile kafama vurması bir oldu. Vazo parçalandı. Maktulün nasıl ve ne şekilde yaralandığını hatırlamıyorum, sadece vazo parçalarının üzerinde boğuştuğumuzu hatırlıyorum. Öldürme kastım yoktur" dedi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANMASI İSTENDİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke tamamlandı. Fezlekede, maktul ile şüpheli arasında eskiye dayalı husumet bulunduğu, maktulün şüphelinin ikametinin önüne gelerek hakaret ve darp eylemini başlattığı, ancak şüphelinin kırılarak kesici-delici hale gelen vazo parçaları ile maktulün batın ve kasık bölgesine yaptığı darbelerin öldürmeye elverişli nitelikte olduğu vurgulandı. Eylemin "Meşru müdafaa" mı yoksa "Haksız tahrik altında kasten öldürme" mi değerlendirmesinin mahkemece yapılması gerektiği ifade edilerek, hazırlanan fezleke kamu davası açılması amacıyla İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.