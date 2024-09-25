Veliler eğitime katılıyor sorumluluk duygusu artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, velilerin sorumluluk duygularını artırmak, okul-aile işbirliğini güçlendirmek, böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla "Velivizyon" platformu oluşturuldu. Kısa zamanda ilgi gören "Velivizyon" ile velilerin okulla azami işbirliğinin oluşturulması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi, velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının yükseltilmesi amaçlanıyor.Web sayfası ve sosyal medya hesaplarından oluşan platformda, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan "Ailem" dizi filmi bulunuyor. Yapımda iki ailenin çocuklarının 1. sınıftan 12. sınıfa olan okul-aile-çocuk ekseninde toplumsal konular ele alındı. Platformda ayrıca ergenlik dönemindeki çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiği, dijital mecranın ne şekilde doğru kullanılabileceği gibi konularda çocuk-ebeveyn ilişkisini güçlendirecek videolar, konunun uzmanları ile yapılan söyleşiler de yayımlanacak.