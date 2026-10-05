Vennaz, boşanmak istediği kocasının kurbanı oldu

Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesinde önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olan 2 kız çocuğu annesi Vennaz Elbük (50), şiddetli geçimsizlik nedeniyle taksici eşi İzzet Elbük (55) ile boşanmaya karar verdi. Büyük kızı şehir dışında olduğu öğrenilen Vennaz, 8 yaşındaki kızı M.E. ile birlikte ağabeyinin evine yerleşti. Vennaz Elbük'ün kaldığı eve giden alkollü İzzet Elbük, eşini burada bulamayınca apartmanın önünde beklemeye başladı. Misafirliğe gittiği ablasının evinden kızıyla birlikte dönen kadın, sokağa girdiği sırada İzzet Elbük ile karşılaştı.

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLETTİ

Alkollü koca, Vennaz'ı eve dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Vennaz, kendisini almaya gelen alkollü eşinin "Arabaya bin, eve gideceğiz" demesi üzerine arabaya binmek istemedi. Çıkan arbedede çiftin kızları M.E., babasına engel olmak istese de öfkeli koca yanındaki tabanca ile Vennaz'a peş peşe ateş etti. Vücudunun 4 yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, cani koca olay yerinden kaçtı. Göğüs ve karın bölgesinden yaralanan Vennaz Elbük, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzzet Elbük ise olaydan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.

1 HAFTA ÖNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Talihsiz kadının 30 Eylül'de eşi hakkında tehdit suçundan suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı talep ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör