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Giriş Tarihi: 28.12.2024 00:42

Vergi kaçakçısı firari hükümlü Bodrum’da yakalandı

Hakkında karşılıksız çek ve vergi usul kanununa muhalefet suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan toplamda 17 yıl, 3 ay, 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y. (49), Bodrum’da yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Vergi kaçakçısı firari hükümlü Bodrum’da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Buna göre hakkında 5 kez çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme, 4 kez hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, 2 kez sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, kez vergi usul kanununa muhalefet suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan toplamda 17 yıl, 3 ay, 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y. (49), Bodrum'da yakalandı.

Şüpheli B.Y., tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Vergi kaçakçısı firari hükümlü Bodrum’da yakalandı
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