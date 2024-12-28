Vergi kaçakçısı firari hükümlü Bodrum’da yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Buna göre hakkında 5 kez çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet verme, 4 kez hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, 2 kez sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, kez vergi usul kanununa muhalefet suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan toplamda 17 yıl, 3 ay, 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y. (49), Bodrum'da yakalandı.

Şüpheli B.Y., tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.