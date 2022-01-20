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Giriş Tarihi: 21.1.2022

Veriler geliyor yüzler gülüyor

Veriler geliyor yüzler gülüyor

Türkiye’nin ilk cep uydusu, 5 günde 900 veri gönderdi. Uyduyu tasarlayan Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı çok mutlu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan ve ABD'den Falcon-9 roketiyle uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusu, 5 günde 900 veri gönderdi. Ekipte yer alan üniversite öğrencisi Osman Turgut "Bizim için önemli olan uydunun uzun ömürlü olmasıydı. Güneş panellerinin çalışıp çalışmadığını bilmemiz gerekiyordu. Şu anda güneş panelleri doğru besleniyor. Bu da uydumuzun uzun ömürlü olacağının kanıtı" dedi.
Cep uydusunun gece saatlerinde dünyaya gönderdiği ilk sinyal, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nce tespit edildi. Ardından Grizu-263 Takımı da uydularından ilk sinyali almayı başardı. Yörüngesinde takip edilen cep uydusu, ilk 5 günde gönderdiği sinyaller dünyanın dört bir yanından üniversite ve amatör telsizcilerce tespit edildi. ZBEÜ Üniversite yerleşkesinde kurulan izleme istasyonundan uydunun gönderdiği verileri takip eden ekip, uydularının çalışma ve pil durumunu analiz etme imkanını yakaladı.
Grizu 263 Takımı'ndan üniversite öğrencisi Orman Turgut, "Güneş panellerinin çalışıp çalışmadığını bilmemiz gerekiyordu. Güneş panellerinin doğru besleme yaptığını görüyoruz. Uydumuz uzun ömürlü olacak" diiye konuştu.
Geçen 5 günlük sürede gelen birçok sinyali analiz ederek dünya ile paylaştıklarını ifade eden Turgut, "Şu ana kadar 800-900 veri var. Dünya çapında bu binden daha fazladır. Dünyanın birçok noktasından paylaşılan verileri, anlamlı verilere dönüştürüyoruz. Uydumuzun pil kapasitesini gösteren veriler de alıyoruz. Bu veriler, uzun vadeli projelerde kullanılacak" dedi.

TELSİZCİLERE TEŞEKKÜR
Grizu 263 Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, öğrencilerin önemli bir deneyim elde ettiğini belirterek, "Takımdaki arkadaşlar, gece gündüz çalışıyor. Yörünge ile ilgili çeşitli matematiksel çalışmalar var. Zaman içinde uydumuzun sağlıklı şekilde çalışması için gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ekiple birlikte bize yoğun yardımlarını sunan amatör telsizcilere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum" diye konuştu.

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