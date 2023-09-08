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Giriş Tarihi: 8.9.2023 11:24 Son Güncelleme: 8.9.2023 11:46

Verim ve fiyat üreticiye ‘fıstık’ gibi dedirtti

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yarısını karşılayan Adana’da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında hasat başladı. İlk hasatların yapıldığı Karataş ilçesi Tuzla bölgesinde bir yandan tarladaki yer fıstığının sökümünü yapan üreticiler bir yandan da kurumaya bıraktıkları fıstığın patozlama işlemi ile uğraşıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Verim ve fiyat üreticiye ‘fıstık’ gibi dedirtti

Adana'nın Karataş ilçesi Tuzla ve Tabaklar Mahallelerinde üreticilerle bir araya gelen ve yer fıstığı hasadını yerinde inceleyen Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yer fıstığında Türkiye üretiminin yarısının Adana'dan karşılandığını ve ilin fıstık üretiminde birinci sırada yer aldığını ifade etti.

Adana'da bu yıl 250 bin dekar alanda yer fıstığı ekiminden 106 bin ton üretim beklediklerini ifade eden Tekin, "Üretilen fıstıklarımız genelde iç piyasada tüketiliyor. Zaman zaman ihracata da konu oluyor. Verimlerimiz bu yıl gayet iyi. Ortalama 500 kilogram verim alınıyor. Fiyat olarak da fıstık 60-70 lira bandında satılıyor. Yer fıstığı üretiminin tercih edilmesinin sebebi diğer ürünlere göre getirisinin daha yüksek olması. Üreticilerimiz verimden ve fiyattan memnun" dedi.

Karataş Aydınlar Mahallesi çiftçilerinden Süleyman Gül ise 62 dekara alanda yer fıstığı üretimi yaptığını belirterek, 55-65 lira arasında olan fiyatın üretici için iyi bir rakam olduğunu belirterek, "Verimlerimizde bu yıl. Üretimden memnunuz." şeklinde konuştu.

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Verim ve fiyat üreticiye ‘fıstık’ gibi dedirtti
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