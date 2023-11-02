Veteriner Kliniğinde çalışan köpek eğitmeni müşterisini tüfekle vurarak öldürdü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde çalışan 25 yaşındaki G.Ö. ile 39 yaşındaki müşteri Mehmet Bozdoğan arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre, alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.Ö. pompalı tüfekle Mehmet Bozdoğan'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Ağır yaralanan Mehmet Bozdoğan 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

39 yaşındaki Bozdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli G.Ö.'nün yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.