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Giriş Tarihi: 2.11.2023 19:59

Veteriner Kliniğinde çalışan köpek eğitmeni müşterisini tüfekle vurarak öldürdü

Mersin'de bir veteriner kliniğinde köpek eğitmeni olarak çalışan 25 yaşındaki şüpheli G.Ö., alacak verecek nedeniyle tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü. Olayın ardından şüpheli G.Ö. kaçtı.

Bekir COŞKUN
Veteriner Kliniğinde çalışan köpek eğitmeni müşterisini tüfekle vurarak öldürdü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde çalışan 25 yaşındaki G.Ö. ile 39 yaşındaki müşteri Mehmet Bozdoğan arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre, alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.Ö. pompalı tüfekle Mehmet Bozdoğan'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Ağır yaralanan Mehmet Bozdoğan 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

39 yaşındaki Bozdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli G.Ö.'nün yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Veteriner Kliniğinde çalışan köpek eğitmeni müşterisini tüfekle vurarak öldürdü
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