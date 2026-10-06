VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026 | VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvuru ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini ve bu yıl ödenecek burs miktarlarını araştırmaya başladı. Ortaöğrenim öğrencileri için başvurular bugün başlarken, üniversite öğrencilerinin yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi duyurusuna göre 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayacak. Başvurular 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımımız için başvurular yarın saat 10.00'da başlıyor. Örgün ve resmî ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerimiz başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. 🗓️ Başvuru tarihi: 6 Ekim 2026, 10.00 – 20 Ekim 2026, 23.59 🌐 Başvuru adresi: https://t.co/cJrEFvMszD— VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) October 5, 2026
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapabilecek.
VGM burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler belirtilen başvuru döneminde sisteme girerek başvuru formunu doldurabilecek.
Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğu kamu kurumlarından yapılan kontrollerle inceleniyor. VGM, başvuru sırasında verilen bilgilerden herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde başvurunun iptal edilebileceğini belirtiyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için açıkladığı miktarlara göre:
Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL
Ortaöğrenim eğitim yardımı bir eğitim yılında 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay süreyle veriliyor.
VGM'nin eğitim yardımları, ilgili şartları taşıyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Ortaöğrenim eğitim yardımı ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Başvurular mevcut kontenjanlar doğrultusunda değerlendiriliyor.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ve ödeme sürecine ilişkin duyurular da VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.