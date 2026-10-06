Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026 | VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:31

VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026 | VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek burs ve eğitim yardımları için başvuru süreci başladı. Öğrenciler, belirlenen tarihler arasında VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026 | VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?
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VGM burs başvuru ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini ve bu yıl ödenecek burs miktarlarını araştırmaya başladı. Ortaöğrenim öğrencileri için başvurular bugün başlarken, üniversite öğrencilerinin yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmedi.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi duyurusuna göre 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayacak. Başvurular 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapabilecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler belirtilen başvuru döneminde sisteme girerek başvuru formunu doldurabilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinde öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin doğruluğu kamu kurumlarından yapılan kontrollerle inceleniyor. VGM, başvuru sırasında verilen bilgilerden herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde başvurunun iptal edilebileceğini belirtiyor.

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı için açıkladığı miktarlara göre:

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL
Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL
Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

Ortaöğrenim eğitim yardımı bir eğitim yılında 9 ay, yükseköğrenim bursu ise 8 ay süreyle veriliyor.

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VGM BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

VGM'nin eğitim yardımları, ilgili şartları taşıyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak veriliyor. Ortaöğrenim eğitim yardımı ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri kapsıyor. Başvurular mevcut kontenjanlar doğrultusunda değerlendiriliyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar ve ödeme sürecine ilişkin duyurular da VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026 | VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?
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