VGM BURS BAŞVURU EKRANI 2026 | VGM burs başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvuru ekranına ulaşmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini ve bu yıl ödenecek burs miktarlarını araştırmaya başladı. Ortaöğrenim öğrencileri için başvurular bugün başlarken, üniversite öğrencilerinin yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmedi.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi duyurusuna göre 2026-2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları 6 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayacak. Başvurular 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapabilecek.