VGM burs başvuru takvimi 2026: VGM üniversite bursu başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını kurumun internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Başvuru takvimiyle birlikte destekten kimlerin yararlanabileceği ve öğrencilere ödenecek burs tutarına ilişkin ayrıntılar da yayımlandı.
Üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği yükseköğrenim bursu için başvuru takvimi belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre 2026-2027 VGM burs başvuruları, 22 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.
Öğrenciler, 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.
Burs almak isteyen üniversiteliler, başvurularını www.vgm.gov.tr adresinden çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Başvuru ekranı, duyurulan tarihte erişime açılacak.
Sisteme giriş yapan öğrencilerden formun eksiksiz doldurulması ve verilen bilgilerin doğru olması isteniyor. Yanlış ya da eksik bilgi girdiğini fark edenler, başvuru süresi dolmadan sisteme yeniden girerek gerekli düzeltmeleri yapması gerekiyor.
VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
Destek, Türkiye'deki üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi alan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik veriliyor. Başvuru sırasında öğrencinin öğrenim durumu, aile yapısı ve gelir bilgileri dikkate alınıyor.
2026-2027 VGM üniversite bursu başvuru şartları şöyle:
Eğitim masraflarını karşılamak isteyen gençlere bu yıl verilecek burs miktarı da açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4.000 TL karşılıksız burs ödenecek.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler, eğitim dönemi boyunca bu ödemeden yararlanabilecek. Destek, geri ödemeli bir kredi olmadığı için öğrencilerden mezuniyet sonrasında aldıkları tutarı iade etmeleri istenmiyor.
KYK bursu ile VGM yükseköğrenim bursu aynı anda alınamıyor. Ancak öğrenciler, başvuru dönemlerinde her iki kuruma da müracaat edebiliyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrencilerin VGM burs başvuruları iptal ediliyor. Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs sonuçlarını KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruyor.
2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz yükseköğrenim bursuyla gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunuyoruz. 2026-2027 eğitim yılında da burs almaya hak kazanan öğrencilerimize eğitim desteği sağlayacağız. 📌 Başvurular 22 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'de sona erecek. Başvuru işlemleri ve resmi duyurular için: https://t.co/cJrEFvMszD— VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) October 8, 2026