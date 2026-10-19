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Giriş Tarihi: 19.10.2026 09:16

VGM burs başvuru takvimi 2026: VGM üniversite bursu başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına katkı sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunda yeni başvuru dönemi yaklaşıyor. Destekten yararlanmak isteyen gençler, VGM üniversite bursu başvurularının ne zaman başlayacağını ve kimlerin başvurabileceğini öğrenmek istiyor. İşte, 2026 VGM burs başvuru takvimi…

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VGM burs başvuru takvimi 2026: VGM üniversite bursu başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını kurumun internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Başvuru takvimiyle birlikte destekten kimlerin yararlanabileceği ve öğrencilere ödenecek burs tutarına ilişkin ayrıntılar da yayımlandı.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği yükseköğrenim bursu için başvuru takvimi belli oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre 2026-2027 VGM burs başvuruları, 22 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

Öğrenciler, 31 Ekim Cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs almak isteyen üniversiteliler, başvurularını www.vgm.gov.tr adresinden çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Başvuru ekranı, duyurulan tarihte erişime açılacak.

Sisteme giriş yapan öğrencilerden formun eksiksiz doldurulması ve verilen bilgilerin doğru olması isteniyor. Yanlış ya da eksik bilgi girdiğini fark edenler, başvuru süresi dolmadan sisteme yeniden girerek gerekli düzeltmeleri yapması gerekiyor.

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VGM ÜNİVERSİTE BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destek, Türkiye'deki üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi alan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik veriliyor. Başvuru sırasında öğrencinin öğrenim durumu, aile yapısı ve gelir bilgileri dikkate alınıyor.

2026-2027 VGM üniversite bursu başvuru şartları şöyle:

  • Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans öğrencisi olmak.
  • Eğitimine normal öğrenim süresi içerisinde devam etmek.
  • Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde etmemek.
  • Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı almamak.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı almamak.
  • Polis Akademisi veya askerî okul öğrencisi olmamak.
  • Yüksek lisans veya doktora eğitimi almıyor olmak.
  • Bir önceki eğitim yılında VGM bursu başarısızlık nedeniyle kesilmiş öğrenciler arasında bulunmamak.

2026 VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR, KAÇ TL ÖDENECEK?

Eğitim masraflarını karşılamak isteyen gençlere bu yıl verilecek burs miktarı da açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4.000 TL karşılıksız burs ödenecek.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, eğitim dönemi boyunca bu ödemeden yararlanabilecek. Destek, geri ödemeli bir kredi olmadığı için öğrencilerden mezuniyet sonrasında aldıkları tutarı iade etmeleri istenmiyor.

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KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK bursu ile VGM yükseköğrenim bursu aynı anda alınamıyor. Ancak öğrenciler, başvuru dönemlerinde her iki kuruma da müracaat edebiliyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrencilerin VGM burs başvuruları iptal ediliyor. Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs sonuçlarını KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruyor.

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