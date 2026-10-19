VGM burs başvuru takvimi 2026: VGM üniversite bursu başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

KYK bursu ile VGM yükseköğrenim bursu aynı anda alınamıyor. Ancak öğrenciler, başvuru dönemlerinde her iki kuruma da müracaat edebiliyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrencilerin VGM burs başvuruları iptal ediliyor. Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs sonuçlarını KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruyor.