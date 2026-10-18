KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KYK burs sonuçları için bekleyiş başladı!

KYK BURSU İLE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

KYK bursu, yükseköğrenim öğrencilerine karşılıksız olarak verilen maddi desteği ifade ediyor. Öğrencilerin burs hakkını koruyabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen öğrenim ve başarı koşullarını yerine getirmeleri gerekiyor.

Öğrenim kredisi ise geri ödemeli olarak sağlanıyor. Kredi kullanan öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin bitiminden iki yıl sonra aldıkları toplam tutarı belirlenen taksitlerle geri ödemeye başlıyor.