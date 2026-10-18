KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? KYK burs sonuçları için bekleyiş başladı!

Üniversitelerde yeni eğitim dönemi devam ederken burs ve kredi desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler de sonuçların açıklanmasını bekliyor. KYK burs sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte gençler, kendilerine burs mu yoksa öğrenim kredisi mi çıktığını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. Başvuru döneminin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek. 2026 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak KYK burs ve kredi sonuçları, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını görüntüleyebilecek.
Sonuçların duyurulmasının ardından e-Devlet'te yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmeti kullanılabilecek.
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KYK bursu, yükseköğrenim öğrencilerine karşılıksız olarak verilen maddi desteği ifade ediyor. Öğrencilerin burs hakkını koruyabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen öğrenim ve başarı koşullarını yerine getirmeleri gerekiyor.
Öğrenim kredisi ise geri ödemeli olarak sağlanıyor. Kredi kullanan öğrenciler, normal öğrenim sürelerinin bitiminden iki yıl sonra aldıkları toplam tutarı belirlenen taksitlerle geri ödemeye başlıyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrenciler için taahhütname onay dönemi başlayacak. Öğrencilerin kendilerine ayrılan desteği alabilmeleri için e-Devlet üzerinden onay vermeleri gerekiyor.
18 yaşını dolduran öğrenciler, e-Devlet hesabına giriş yaparak Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilecek. 18 yaşından küçük öğrencilerde ise öncelikle anne veya babanın e-Devlet üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 yılı için belirlenen burs ve öğrenim kredisi tutarları, ocak ayında yapılan artışla birlikte güncellendi.
Güncel aylık ödeme tutarları şöyle:
Bu tutarlar 2026 yılı için geçerli olup 2027 yılında yapılabilecek artışlara ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.