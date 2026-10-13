VGM burs başvuruları 2026-2027: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Burs almak isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri kadar kimlerin bu destekten yararlanabileceği merak konusu oldu. Ailelerin gelir durumu ve öğrencilerin öğrenim bilgileri şartları sunulurken burs başvuruları internet üzerinden gerçekleştiriliyor. VGM, 2026-2027 dönemi için başvuru koşullarını ve izlenecek adımları duyurdu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait burs takvimini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim'de başladı ve 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.
Üniversite öğrencileri ise başvurularını 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursunda başvuru ekranı 22 Ekim saat 10.00'da açılacak, 31 Ekim saat 23.59'da kapanacak.
2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz yükseköğrenim bursuyla gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunuyoruz. 2026-2027 eğitim yılında da burs almaya hak kazanan öğrencilerimize eğitim desteği sağlayacağız. 📌 Başvurular 22 Ekim'de başlayacak, 31 Ekim'de sona erecek. Başvuru işlemleri ve resmi duyurular için: https://t.co/cJrEFvMszD— VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) October 8, 2026
VGM bursları, eğitim hayatını sürdüren ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için sağlanıyor. Başvurular değerlendirilirken öğrencinin öğrenim durumu, aile gelirleri ve sosyal koşulları dikkate alınıyor.
Yükseköğrenim bursuna Türkiye'deki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabiliyor. Ancak bazı durumlarda burs hakkından yararlanılamıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı için burs tutarlarını da açıkladı. Buna göre üniversite öğrencilerine aylık 4 bin TL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise aylık 1.750 TL destek sağlanacak.
Yükseköğrenim bursu, ekim ile mayıs ayları arasında toplam 8 ay boyunca ödenecek. Ortaöğrenim eğitim yardımı ise 9 ay sürecek.
Burs almak isteyen öğrenciler, işlemlerini www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Formda istenen öğrenci ve aile bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor. VGM, başvuru yapmadan önce internet sitesinde yayımlanan kılavuzun incelenmesini de öneriyor.
BURS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Üniversite öğrencilerinin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de KYK bursu ile VGM bursunun birlikte alınıp alınamayacağı. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrencilere VGM yükseköğrenim bursu verilmiyor. Ancak KYK öğrenim kredisi kullanan öğrenciler, gerekli şartları karşılamaları halinde VGM bursundan yararlanabiliyor.
Başvuru süresinin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin beyan ettikleri bilgiler incelenecek. Değerlendirmeler sonrası sonuç duyurusuyla ve burs kazanan öğrencilerin tamamlaması gereken işlemler kurumun resmi internet sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.