VGM burs başvuruları 2026-2027: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

VGM bursları, eğitim hayatını sürdüren ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için sağlanıyor. Başvurular değerlendirilirken öğrencinin öğrenim durumu, aile gelirleri ve sosyal koşulları dikkate alınıyor.

Yükseköğrenim bursuna Türkiye'deki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabiliyor. Ancak bazı durumlarda burs hakkından yararlanılamıyor.

En az asgari ücret düzeyinde sürekli geliri bulunan öğrenciler

Yüksek lisans ve doktora eğitimi alanlar

Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri

Normal öğrenim süresini aşarak ek süre kullananlar

Kamu kurumlarından karşılıksız burs alanlar

VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler

VGM BURSU NE KADAR, KAÇ AY ÖDENECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı için burs tutarlarını da açıkladı. Buna göre üniversite öğrencilerine aylık 4 bin TL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise aylık 1.750 TL destek sağlanacak.

Yükseköğrenim bursu, ekim ile mayıs ayları arasında toplam 8 ay boyunca ödenecek. Ortaöğrenim eğitim yardımı ise 9 ay sürecek.

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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs almak isteyen öğrenciler, işlemlerini www.vgm.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Formda istenen öğrenci ve aile bilgilerinin doğru girilmesi gerekiyor. VGM, başvuru yapmadan önce internet sitesinde yayımlanan kılavuzun incelenmesini de öneriyor.

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