KYK bursu ne kadar, 2026 burs ve kredi ücretleri kaç TL? Zam açıklaması için gözler Bakanlıkta!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi uygulamasında yeni tutarlara ilişkin açıklama beklenirken öğrenciler, mevcut ödeme miktarlarını ve 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak rakamları yakından takip ediyor. Zam oranının hangi tarihte duyurulacağı ise öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 12 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvuruların 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.
İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, ara sınıfta öğrenim görenler ve şartları sağlayan yurt dışında eğitim alan Türk vatandaşları başvuru yapabiliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 Ocak 2026 tarihli resmi açıklamasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları yüzde 33 artırıldı. Yeni tutarlar 6 Ocak 2026 itibarıyla ödenmeye başladı.
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Öğrenim düzeyi
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Aylık burs/kredi tutarı
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Ön lisans ve lisans
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4.000 TL
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Yüksek lisans
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8.000 TL
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Doktora
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12.000 TL
Belirtilen tutarlar hem burs hem de öğrenim kredisi için geçerli. Burs, şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız verilirken öğrenim kredisi geri ödeme yükümlülüğü içeriyor.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi tutarları için henüz yeni bir zam oranı açıklanmış değil. Mevcut resmî bilgilere göre öğrenciler aylık 4 bin TL, 8 bin TL ve 12 bin TL üzerinden ödeme alıyor.
Geçmiş yıllarda burs ve kredi tutarları ocak ayında artırıldığı için yeni dönem zammının da yıl sonuna doğru gündeme gelmesi beklenebilir. Ancak 2027 yılı için zam oranı ve açıklama tarihi henüz resmen duyurulmadı. Bu nedenle yüzde kaç zam yapılacağına ilişkin rakamlar şimdilik kesinleşmiş değil.