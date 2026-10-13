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Giriş Tarihi: 13.10.2026 07:20 Son Güncelleme: 13.10.2026 07:21

KYK bursu ne kadar, 2026 burs ve kredi ücretleri kaç TL? Zam açıklaması için gözler Bakanlıkta!

Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve kredi ödemeleri, 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Yeni dönemde alacakları tutarı öğrenmek isteyen öğrenciler, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ödenen burs miktarlarını ve olası zam açıklamasının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

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KYK bursu ne kadar, 2026 burs ve kredi ücretleri kaç TL? Zam açıklaması için gözler Bakanlıkta!
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi uygulamasında yeni tutarlara ilişkin açıklama beklenirken öğrenciler, mevcut ödeme miktarlarını ve 2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak rakamları yakından takip ediyor. Zam oranının hangi tarihte duyurulacağı ise öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 12 Ekim 2026 tarihli duyurusuna göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvuruların 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

İlk kez bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, ara sınıfta öğrenim görenler ve şartları sağlayan yurt dışında eğitim alan Türk vatandaşları başvuru yapabiliyor.

KYK burs ve kredi başvuru ekranı: e-Devlet ile KYK burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

2026 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 Ocak 2026 tarihli resmi açıklamasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları yüzde 33 artırıldı. Yeni tutarlar 6 Ocak 2026 itibarıyla ödenmeye başladı.

Öğrenim düzeyi

Aylık burs/kredi tutarı

Ön lisans ve lisans

4.000 TL

Yüksek lisans

8.000 TL

Doktora

12.000 TL

Belirtilen tutarlar hem burs hem de öğrenim kredisi için geçerli. Burs, şartları sağlayan öğrencilere karşılıksız verilirken öğrenim kredisi geri ödeme yükümlülüğü içeriyor.

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2026-2027 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi tutarları için henüz yeni bir zam oranı açıklanmış değil. Mevcut resmî bilgilere göre öğrenciler aylık 4 bin TL, 8 bin TL ve 12 bin TL üzerinden ödeme alıyor.

Geçmiş yıllarda burs ve kredi tutarları ocak ayında artırıldığı için yeni dönem zammının da yıl sonuna doğru gündeme gelmesi beklenebilir. Ancak 2027 yılı için zam oranı ve açıklama tarihi henüz resmen duyurulmadı. Bu nedenle yüzde kaç zam yapılacağına ilişkin rakamlar şimdilik kesinleşmiş değil.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KYK bursu ne kadar, 2026 burs ve kredi ücretleri kaç TL? Zam açıklaması için gözler Bakanlıkta!
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