KYK bursu ne kadar, 2026 burs ve kredi ücretleri kaç TL? Zam açıklaması için gözler Bakanlıkta!

2026-2027 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak yeni KYK burs ve kredi tutarları için henüz yeni bir zam oranı açıklanmış değil. Mevcut resmî bilgilere göre öğrenciler aylık 4 bin TL, 8 bin TL ve 12 bin TL üzerinden ödeme alıyor.

Geçmiş yıllarda burs ve kredi tutarları ocak ayında artırıldığı için yeni dönem zammının da yıl sonuna doğru gündeme gelmesi beklenebilir. Ancak 2027 yılı için zam oranı ve açıklama tarihi henüz resmen duyurulmadı. Bu nedenle yüzde kaç zam yapılacağına ilişkin rakamlar şimdilik kesinleşmiş değil.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör