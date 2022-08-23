VGM burs başvuruları, şartları ve ücreti başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Geçen sene ortaöğrenim burs başvuruları Ekim ayında yükseköğrenim başvuruları ise Kasım ayında alınmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? İşte VGM burs başvuru tarihleri 2022-2023.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti.
Burs ücretinin bu yıl da güncellenmesi bekleniyor.