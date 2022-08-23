VGM burs başvuruları, şartları ve ücreti başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Geçen sene ortaöğrenim burs başvuruları Ekim ayında yükseköğrenim başvuruları ise Kasım ayında alınmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? İşte VGM burs başvuru tarihleri 2022-2023.