Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. VGM tarafından ödenen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, VGM burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım itibarıyla başlamıştı. VGM burs başvurularının bu sene hangi tarihlerde başlayacağı merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2022-2023 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler…
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
2022-2023 eğitim öğretim yılı VGM burs başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. 2022-2023 VGM burs başvurularının KYK başvuruları ile birlikte başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 650,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 650,00 TL olarak belirlenmişti.
Burs ücretinin bu yıl güncellenmesi bekleniyor. Ancak yeni eğitim öğretim yılı için burs miktarı hakkında bir açıklama gelmedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.