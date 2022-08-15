Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala gündemdeki yerini aldı. VGM tarafından ödenen ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, VGM burs başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım itibarıyla başlamıştı. VGM burs başvurularının bu sene hangi tarihlerde başlayacağı merak konusu oldu. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? 2022-2023 VGM bursu ne kadar, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler…