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Giriş Tarihi: 25.8.2022 10:54

VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından VGM burs başvuruları başlıyor. Yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız bursların başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, burs ücreti ne kadar?

VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

VGM burs başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında başlıyor sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Her yıl yüzlerce lise ve üniversite öğrencisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu alıyor. Peki VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

KİMLER VGM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti.

Burs ücretinin bu yıl da güncellenmesi bekleniyor.

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VGM burs başvurusu ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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