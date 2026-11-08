Haberler Yaşam Haberleri VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM burs sonuçlarında son durum!
Giriş Tarihi: 08.11.2026 09:36

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM burs sonuçlarında son durum!

2026-2027 eğitim öğretim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusunda bulunan öğrencilerin sonuç bekleyişi sürüyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencileri, VGM tarafından sağlanacak aylık eğitim desteğine ilişkin duyurulara yöneldi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM burs sonuçlarında son durum!
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs başvurularında değerlendirme süreci devam ediyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine sağlanacak maddi destek için sonuçlar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, açıklanacak sonuçların ardından ödeme işlemlerine geçebilecek.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte VGM yükseköğrenim burslarının duyurulması için önemli bir aşama geride kaldı. Üniversite öğrencilerine yönelik burs sonuçlarının değerlendirmeler tamamlandıktan sonra kurumun resmi internet sitesinden erişime açılması bekleniyor.

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin VGM yükseköğrenim burs başvuruları 22-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs uygulamasında KYK'den karşılıksız burs alan öğrenciler aynı zamanda VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Bu nedenle VGM, üniversite burslarının sonuçlarını KYK burs sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyuruyor.

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2026-2027 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 VGM burs tutarları şöyle:

Ortaöğrenim eğitim yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim bursu: Aylık 4.000 TL

Ortaöğrenim eğitim yardımı ekim-haziran döneminde 9 ay, yükseköğrenim bursu ise ekim-mayıs döneminde 8 ay boyunca veriliyor. Ödemeler, öğrencilerin eğitim gördüğü ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

KYK BURSU ALAN ÖĞRENCİLER VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

KYK'den karşılıksız burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. KYK'den geri ödemeli öğrenim kredisi alan öğrenciler, diğer başvuru şartlarını karşılamaları halinde VGM bursundan yararlanabiliyor.

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