VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM burs sonuçlarında son durum!

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte VGM yükseköğrenim burslarının duyurulması için önemli bir aşama geride kaldı. Üniversite öğrencilerine yönelik burs sonuçlarının değerlendirmeler tamamlandıktan sonra kurumun resmi internet sitesinden erişime açılması bekleniyor.