VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlayacağı aylık 1.750 TL'lik eğitim desteği için başvurular tamamlandı. Şimdi sıra, burs şartlarını karşılayan öğrencilerin belirlenmesine ve sonuçların ilan edilmesine geldi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı için sunduğu ortaöğrenim bursunda başvuru dönemi geride kaldı. 6 Ekim'de başlayan ve 20 Ekim Salı günü saat 23.59'da tamamlanan başvuruların ardından sıra, eğitim desteği almaya hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesine geldi. VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz resmi olarak duyurulmadı.
2025-2026 döneminde ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar ise 31 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı.
Eğitim desteğine başvuran öğrenciler ve aileleri, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını internet üzerinden öğrenebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, önceki yıllarda olduğu gibi 2026-2027 dönemine ilişkin sonuç duyurularını da resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak.
VGM burs sonuçları, https://www.vgm.gov.tr adresindeki burs duyuruları ve ilgili sonuç sorgulama bağlantısı üzerinden öğrenilebilecek.
VGM BURS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Sonuçların açıklanmasının ardından burs hakkı elde eden öğrenciler için ödeme hazırlıkları başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, eğitim yardımına hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren bilgileri ilgili Bölge Müdürlüğüne iletmesini istiyor.
VGM burs ödemeleri, bursun yatırıldığı aylarda her ayın 10'una kadar öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. İlk ödeme ise hesap işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ekim ayından itibaren hak edilen tutarları kapsayacak şekilde yapılabiliyor.