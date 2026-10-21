VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuç takvimi!

VGM BURSUNU KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Sonuçların açıklanmasının ardından burs hakkı elde eden öğrenciler için ödeme hazırlıkları başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü, eğitim yardımına hak kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri ve öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren bilgileri ilgili Bölge Müdürlüğüne iletmesini istiyor.

VGM burs ödemeleri, bursun yatırıldığı aylarda her ayın 10'una kadar öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor. İlk ödeme ise hesap işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ekim ayından itibaren hak edilen tutarları kapsayacak şekilde yapılabiliyor.