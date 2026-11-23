Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 dönemi burs değerlendirmelerinde gözler yükseköğrenim sonuçlarına çevrildi. Ön lisans ve lisans öğrencileri, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor. Üniversite bursunun aylık 4 bin TL olarak belirlendiği yeni dönemde sonuçların ilan edileceği tarih henüz netleşmedi.
2026-2027 eğitim dönemi VGM ortaöğrenim burs sonuçları 11 Kasım 2026 tarihinde duyuruldu. Üniversite öğrencileri için yapılan yükseköğrenim burs değerlendirmeleri ise 6 Kasım'da başladı. Ancak 22 Kasım 2026 itibarıyla ön lisans ve lisans burs sonuçları henüz açıklanmadı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 yükseköğrenim burs sonuçları için kesin bir tarih paylaşmadı. Sonuçların kasım ayının son günlerinde veya aralık ayında açıklanması bekleniyor. Resmî duyuru yapıldığında öğrenciler sonuçlarını kurumun internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Üniversite öğrencileri, değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra VGM'nin resmî internet sitesi üzerinden burs sonuçlarını sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencilerin burs almaya hak kazanıp kazanmadığı bilgisi yer alacak.
2026-2027 eğitim döneminde yükseköğrenim bursu aylık 4 bin TL olarak belirlendi. Ortaöğrenim öğrencilerine verilen eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL oldu. Üniversite burs ödemeleri ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönemde gerçekleştiriliyor.