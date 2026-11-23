VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim dönemi VGM ortaöğrenim burs sonuçları 11 Kasım 2026 tarihinde duyuruldu. Üniversite öğrencileri için yapılan yükseköğrenim burs değerlendirmeleri ise 6 Kasım'da başladı. Ancak 22 Kasım 2026 itibarıyla ön lisans ve lisans burs sonuçları henüz açıklanmadı.