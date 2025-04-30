6. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İslâm Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Şûra İcra Heyeti Başkanı Esra Kalyoncu Değerli'nin katılımıyla gerçekleşecek şûrada; modern dünyada anlam, gâye ve değer ekseninde derinleşen ahlâk krizine karşı, İslâmî düşüncelerin çağın sorunlarına nasıl cevap vereceğinin yanı sıra bireysel ve toplumsal çözüm yolları da ele alınacak.