VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video

VI. Ahlâk Şûrası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; İslâm Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında düzenlenecek. Çağdaş ahlâk krizini çok yönlü biçimde ele alarak çözüm arayışlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefleyen VI. Ahlâk Şûrası, 16-18 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.