VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video
VI. Ahlâk Şûrası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; İslâm Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında düzenlenecek. Çağdaş ahlâk krizini çok yönlü biçimde ele alarak çözüm arayışlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefleyen VI. Ahlâk Şûrası, 16-18 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
01:31
03:02
00:28
Batman’da E-Sınav’da kopya düzeneği operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 16:29
06:04
Eşini otobüste unuttu; yaşadığı panik gülümsetti | Video 29.04.2025 | 15:28
02:27
Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video 29.04.2025 | 15:12
01:07
02:17
"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video 29.04.2025 | 15:07
02:06
Yağışlı hava ve sürat kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 8 yaralı | Video 29.04.2025 | 14:59
02:58
Osmaniye’de sahte çekle dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 14:46
09:37
00:31
Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı | Video 29.04.2025 | 14:16
01:21
06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:57
00:43
5 çocuk annesi eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 29.04.2025 | 13:43
06:37
18 Rus turistin yaralandığı tur midibüsünün devrilme anı kamerada | Video 29.04.2025 | 13:32
02:07
04:11
00:59
01:07
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 29.04.2025 | 12:17