Video Yaşam VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video
VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video

VI. Ahlâk Şûrası Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek | Video

30.04.2025 | 08:49

VI. Ahlâk Şûrası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslâm Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde; İslâm Düşünce Enstitüsü ile Türkiye Yazarlar Birliği'nin paydaşlığında düzenlenecek. Çağdaş ahlâk krizini çok yönlü biçimde ele alarak çözüm arayışlarını kamuoyuyla paylaşmayı hedefleyen VI. Ahlâk Şûrası, 16-18 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

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