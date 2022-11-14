Vicdanları sızlatan karara mahkeme ‘dur’ dedi

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz salı günü metrobüsten inip evine yürümekte olan Aleyna Nur Gökçe'ye (21) çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Sezer H.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına başsavcılık itirazda bulundu.Kafatasında, omuriliği, kalçası, kol ve bacaklarında kırıklar, beyin ve akciğerinde kanama olan genç kızın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürerken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz dilekçesinde 0.40 promil alkollü olduğu belirlenen şüphelinin, Yargıtay kararları ışığında 1.00 promil altında alkollü bulunması durumunda da bilinçli taksir olarak kabul edilebileceğine dikkat çekti. Şüphelinin 5 ay önce ehliyetine el konulduğunu vurgulayan başsavcılık, şüphelinin mağdura çarptığı bölgenin yol değil, kaldırım olması ve Aleyna'nın hayati tehlikesinin sürdüğünü vurguladı.Vicdanlara sığmayan karara yapılan itiraz dilekçesinde şüphelinin Karayolları Trafik Kanunu'nun "hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymamak" kuralını ihlal ettiği belirtildi. Şüphelinin üzerine atılı suçun "bilinçli taksirle hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmaya sebebiyet verme" olduğu söylenen itirazda, ilgili kararın kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi talep edildi.Talebi inceleyen mahkeme; şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak serbest kalması kararını kaldırarak, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.