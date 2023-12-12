Vicdanlı yüreklerden Gazze tokadı

Güney Kore'den Şili'ye, Türkiye'den İngiltere'ye, Afganistan'dan İspanya'ya kadar milyonlarca kişi İsrail zulmüne tepkilerini göstermek için sokaklara döküldü. Tek yürek olan milyonlar, Filistin bayrakları taşıdı, sloganlar attı ve barış çağrıları yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Gazze için 300 binden fazla kişi yürüyüş yaparken, İspanya'da düzenlenen etkinlikte, insan zinciriyle mozaik oluşturularak Filistin bayrağı resmedildi. Paris'te binlerce Fransız, Filistin bayraklarıyla hem İsrail'e karşı tavırlarını koydu. Alman hükümetinin katil İsrail'e desteğini reddeden Alman vatandaşlar Berlin'de sokaklara indi. Binlerce kişinin katıldığı gösteride İsrail'e lanet okundu.

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK

Filistin'e destek için sokağa dökülen İskoçya, Belçika, Avusturalya, Japonya, Güney Afrika, Doğu Afrika, Endonezya, Japonya, Tunus, Somali, Kanada ve Norveç gibi ülkelerde halklar Filisitin'e ses olabilmek adına yürüdü. Son bir ayda; 4 bin 200'ü aşkın protesto düzenlendi. Bu gösterilerin 3 bin 700'ü Filistin oldu. Türkiye ise katliama en güçlü tepki veren ülkeler arasında öne çıktı. Filistin yanlısı en fazla protesto 490 ile Yemen, 357 ile Türkiye ikinci oldu. Şili'de on binlerce kişinin katıldığı Ska-Punk isimli İspanyol müzik grubunun konserinde dev Filistin bayrağı açıldı. İntifada şarkısını çalan grup üyeleri Filistin forması ile sahneye çıktı.

ULUSLARARASI LİDERLERDEN TEPKİLER

İsrail'in karşısında yer alan kimi ülkelerin liderleri ise Gazze'deki olaylara karşı açıkça tepki gösteriyor ve uluslararası toplumu barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyor. Diplomatik çabaların artırılması ve insan haklarının korunması için yapılan çağrılara destek veren liderler, uluslararası arenada Filistin sorununa çözüm bulunması gerektiğine vurgu yapıyor. İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Filistin'in topraklarını sistematik şekilde işgal ettiğini söylerken, Belçika Başbakanı Croo, "Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz" diye tepki gösterdi.

HARAP OLDUK, KAN DURSUN

Sanat dünyasının ünlü isimleri, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki göstermekten imtina etmedi. ABD'li oyuncu John Cusack, " Kitlesel cinayeti ahlaki açıdan meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim bu gerçekleri değiştirmeyecektir." Derken, ABD'li bir başka oyuncu Jennifer Garner, Save The Children kuruluşunun "Okullar ve hastaneler korunmalı" paylaşımını Instagram hesabına taşıdı. Komedyen Rami Youssef, sosyal medya paylaşımlarında, hastanenin hedef alınmasını hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, "Bu kan durmalı, yeter artık." çağrısını yaparken, Ünlü şarkıcı Maher Zain de "Masum insanların alçakça katledilmesinden ötürü harap oldum." diyerek tepki gösterdi. Hollanda'da yaşayan dünyaca ünlü Faslı modacı Aziz Bekkaou, defilesinin gelirlerini Filistin'e bağışladı.

SPOR DÜNYASI İSYAN ETTİ

Spor dünyasının Gazze'ye verdiği anlamlı destek de tüm dünyanın gündemine girdi. Maç öncesi veya sonrası yapılan açıklamalarda, sporcular, Filistin halkına desteklerini dile getiriyor ve barış çağrısı yapıyor. Taraftar grupları da bu eylemlere destek vererek, sosyal medyada kampanyalar başlatıyor. İskoç temsilcisi Celtic taraftarı, Kulüp yönetiminin eleştirilerine rağmen yüzbinlerce taraftarıyla Filistin bayrağı açtı. İspanyol Real Sociedad taraftarları ise kanlı kefen giyerek Gazze'ye destek verdi. İngiltere'de Liverpool-Everton derbisinde Gazze'ye destek sesleri yükseldi. Liverpool taraftarları Anfield'daki Everton derbisinde Gazze'ye destek pankartı açtı. Pankartta, ''Tanrı için Gazze'yi koruyun'' notuna yer verildi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA YAPILIYOR

Sosyal medya platformlarında, milyonlarca kişi Gazze'ye destek amacıyla paylaşımlar yaparak, etiketler kullanarak ve bilinçlendirme kampanyalarına katılarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Paylaşılan görsel ve videolarla, dünya genelindeki insanlar, Gazze'deki olaylar hakkında daha fazla farkındalık yaratmayı amaçlıyor.