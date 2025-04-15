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Giriş Tarihi: 15.4.2025 10:58 Son Güncelleme: 15.4.2025 11:06

Vicdansız hırsız sadaka kutusunu çaldı!

Gaziantep’te bir diş polikliniğe gelen hırsız, karşılama bankosunda duran sadaka kutusunu çaldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Vicdansız hırsız sadaka kutusunu çaldı!

Şirinevler mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olay işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, polikliniğine gelen 25-30 yaşlarındaki bir kişi, evrak düzenleyen personelin evrak odaya gitmesini fırsat bilerek bankodaki sadaka kutusunun üzerine elindeki montunu atıp kutuyu alıyor. Görevlinin geldiğini gören hırsız, soğukkanlılığını kaydetmeden kadına bir şeyler sorduktan sonra işyerinden ayrılıyor.

Yardım amaçlı işyerine bırakılan kutuda yüklü miktarda para olduğunu söyleyen işyeri çalışanları durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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Vicdansız hırsız sadaka kutusunu çaldı!
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