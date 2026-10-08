Vicdansızlar şehit annesini dolandırdı

Mersin
'de yaşayan şehit annesi S.V.'yi telefonla arayarak kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcılar, "Bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" yalanıyla 435 bin lirasını aldı. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, paranın gönderildiği hesabın ait olduğu Berkan Ö'nün (40) İstanbul
'da yaşadığını belirleyerek operasyonla gözaltına aldı. Şişli
Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında Berkan Ö. suçunu itiraf ederek parayı altına çevirdiğini ve altınları Abldulkadir Y.'ye (28) teslim ettiğini anlattı. Berkan Ö'nün yeniden buluşması sağlanan Abdulkadir Y. de yakalandı.