Vicdansızlara baskın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için sürekli olarak denetim ve kontrollerde bulunuyor. Rutin denetimlerin dışında vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da anında değerlendiren ekipler, halkın sağlığı ile oynayan işletmelere geçit vermiyor. Bu bağlamda Kocaeli genelinde huzur, güven ve düzeni tahsis etmek adına 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Gebze bölgesinde halk sağlığını korumaya yönelik yaptığı market denetimlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü tespit ederek imha etti. Bir markete yaptığı denetimde ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.Ekipler marketlerin dışında okul kantinlerine de yönelik sıkı denetimlerde bulunuyor. Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar başta olmak üzere fiyat tarifesi ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşın halk sağlını tehdit edecek ürünlere karşı duyarlı olmalarını isteyen ekipler, böyle ürünlerle karşılaşmaları halinde 153 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiğini bildirdi.