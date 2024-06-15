Haberler Yaşam Haberleri Victoria’yı annesi teslim aldı
Giriş Tarihi: 15.6.2024 14:13

Victoria’yı annesi teslim aldı

Ankara’da kocası tarafından öldürülen Çekyalı sanatçı ve iş kadını Vera Victoria Blyth’ın cenazesi Prag’dan gelen annesi tarafından teslim alındı. Victoria’yı öldürdükten sonra kendini de vurarak hayatına son veren kocası David Thomas Blyth’ın cenazesi ise avukatları tarafından teslim alındı. İngiliz ve Çekya elçilikleri de bu süreçleri takip ediyor. Otopsi raporları ise henüz tamamlanmadı.

Victoria’yı annesi teslim aldı

İngiltere vatandaşı Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında 11 Haziran'da, Çankaya İncek'te oturdukları villada tartışma çıktı. Victoria'nın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı ileri sürülen tartışma büyüdü.

Thomas Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. En büyüğü 14 yaşında 3 çocukları bulunan Blyth çifti, hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuklar ise Türkiye'ye gelen yakınlarına teslim edildi.

5 YIL ÖNCE ANKARA'YA GELMİŞ

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlandı. Thomas Blyth'in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı. Soruşturma sürüyor.

Victoria'yı annesi teslim aldı

Ankara'da kocası tarafından öldürülen Çekyalı sanatçı ve iş kadını Vera Victoria Blyth'ın cenazesi Prag'dan gelen annesi tarafından teslim alındı

ARKADAŞINA GÖNDER
Victoria’yı annesi teslim aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA