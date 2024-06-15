İngiltere vatandaşı Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında 11 Haziran'da, Çankaya İncek'te oturdukları villada tartışma çıktı. Victoria'nın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı ileri sürülen tartışma büyüdü.

Thomas Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. En büyüğü 14 yaşında 3 çocukları bulunan Blyth çifti, hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuklar ise Türkiye'ye gelen yakınlarına teslim edildi.

5 YIL ÖNCE ANKARA'YA GELMİŞ

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlandı. Thomas Blyth'in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı. Soruşturma sürüyor.

Victoria'yı annesi teslim aldı

Ankara'da kocası tarafından öldürülen Çekyalı sanatçı ve iş kadını Vera Victoria Blyth'ın cenazesi Prag'dan gelen annesi tarafından teslim alındı