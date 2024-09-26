Vinç kazasında 2 tutuklama

Gaziantep Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada vincin kaldırdığı iskelenin üzerinde bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt iskeleden düşerek devrilen vincin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin değerlendirmesinde vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bozkurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Kemal Kaya ile ile ölen işçinin bağlı olduğu taşeron firmanın sahibi Mustafa Tekiş tutuklanarak cezaevine konulurken, vincin sahibi ve kullanıcısı olduğu belirlenen bir şüpheli ise her yerde aranıyor. Öte yandan kaza ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden, inşaatın yanında duran vinç, iskeleyi üzerindeki işçiyle birlikte yukarı doğru kaldırırken bir andan devriliyor. Devrilme anında işçinin iskeleyle birlikte düşmesi ve vincin boom'un üzerine düşmesi görülüyor.