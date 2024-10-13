Virajı alamadı, uçtu: 1 ölü

Zonguldak'ta kömür yüklü tır, Baştarla Mahallesinde virajı alamayarak bahçeye uçtu. Kazada ters dönen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Baştarla Mahallesi Güntepe Caddesi üzerinde Orhan Toklu'nun (59) kullandığı TIR, virajı alamayarak bahçeye uçtu. İki evin arasında ters dönerek duran tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan Tır önce elektrik direğine çarptı ardından yolun aşağısında bulunan bahçeye uçtu. Kaza sonrası elektrik direği devrilirken, mahallede elektrikler kesildi. Kaza sonrası olay yerine ambulans, polis, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsü Orhan Toklu'nun Tır'ın altında kaldığı tespit edildi.Daha sonra olay yetine gelen vinçle TIR bulunduğu yerden kaldırıldı. Ardından Orhan Toklu'nun cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.