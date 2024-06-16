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Giriş Tarihi: 16.6.2024 14:32 Son Güncelleme: 16.6.2024 14:42

Virajı alamayan motosiklet viraj levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İzmir’de virajı alamayarak kontrolden çıkan A.G.’nin (31) kullandığı motosiklet viraj levhasına çarptı. Sürücü A. G. (31) ve arkasındaki yolcu O.Ö. yaralandı. Sürücü A.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Virajı alamayan motosiklet viraj levhasına çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, 02.30 sıralarında Konak ilçesi Alsancak semti Liman Caddesi'nde meydana geldi. A.G. idaresindeki 45 ALC 229 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma ve viraj levhasına çarptı. Sürücü A.G. ve yolcu O.Ö. çarpmanın etkisiyle savrulurken, motosiklet takla atarak çalılara vurdu.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından O.Ö., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, A.G. ise Tepecim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü A.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Virajı alamayan motosiklet viraj levhasına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
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