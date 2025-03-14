Viranşehir’de öğrenci okul tuvaletinde ölü bulundu

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Viranşehir ilçesine bağlı Azadi Mahallesi'ndeki Şair Nabi Ortaokulu'nda meydana geldi. N.Ş.(12)'nin yüksekten düşmesiyle ilgili bir ihbar alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası öğrenci ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan incelemede, okul müdür yardımcısı öğrencinin yüksekten düşmediğini, tuvalette baygın halde bulunduğunu belirtti. Tüm müdahalelere rağmen N.Ş. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

N.Ş.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa adli kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.