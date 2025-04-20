Viranşehir’de silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Elgün (Adşanı) kırsal mahallesinde 25 Mart Kadir Gecesi evinde silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 25 Mart akşamı meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce evinde silahla vurulan Yusuf Öden, ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa merkezde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Öden, yaklaşık bir aydır süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Acı haberin köye ulaşmasının ardından Öden'in yakınları, saldırıyla ilgisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu. Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaşanan gerginlik üzerine köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Elgün kırsal mahallesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.