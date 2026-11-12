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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:30 Son Güncelleme: 12.11.2026 09:35

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Seyahat planı yapan Türk vatandaşları için 2026'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yurt dışına çıkarken vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenlerin rotasını değiştirebilecek yeni ülkeler listeye eklenirken, bazı destinasyonlarda uygulanan vize kuralları da yeniden gündeme geldi.

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Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler
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Yeni düzenlemelerle birlikte Türk pasaportuyla seyahat edilebilen ülkelerin sayısı daha da merak edilir hale geldi. Özellikle tatil ve kısa süreli seyahat planı yapanlar için öne çıkan bu gelişmenin ardından, 2026 yılında Türk vatandaşlarının hangi ülkelere vizesiz gidebildiği araştırılmaya başlandı.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Afrika – Vahşi & Otantik

Güney Afrika

Vize: Vizesiz

Neden? Safari, şarap bağları, okyanus

Öne çıkanlar: Cape Town

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Zambiya

Vize: Kapıda vize

Neden? Victoria Şelaleleri

Artı: Doğa ve macera

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Fas

Vize: Vizesiz

Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi

Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Az bilinen egzotik rotalar

Filipinler – 7.000'den fazla ada

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Kamboçya – Angkor Wat tapınakları

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Nepal - Himalayalar & spiritüel yolculuk

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

İŞTE TÜRKLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ

Öte yandan, Türklerin vizesiz seyahat için en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Bu bölgelerin ortak özelliği, ülkemize yakın ve kısa uçuş mesafesinde olan popüler rotalar arasında yer alıyor olması...

İŞTE O ÜLKELER

Arnavutluk

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Kosova

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Kuzey Makedonya

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Sırbistan

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Bosna-Hersek

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Azerbaycan

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Gürcistan (kimlikle giriş de mümkün)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Moldova

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Bazı Yunan Adaları

Aşağıdaki adalara Schengen vizesi başvurusu yapmadan, girişte verilen kısa süreli vize (genellikle 7 güne kadar) ile gitmek mümkündür. Kapıda verilen kısa süreli vize Ege'deki bu adalarla sınırlıdır ve yalnızca ülkeye girişte liman veya havaalanında verilir. Bu vize ile Yunanistan anakarası veya diğer Schengen ülkelerine geçiş yapılamaz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Rhodes (Rodos)

Kos (İstanköy)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Lesbos (Midilli, Lesvos)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Chios (Sakız)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Samos (Sisam)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Leros

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Kalymnos (Kelemez)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Limnos (Limni)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Symi (Sömbeki)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Kastellorizo (Meis / Megisti)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Patmos (Batnoz)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Samothrace (Semadirek)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Asya – Uzak Doğu

Daha uzak ama turistik açıdan çok tercih edilen ülkeler:

Japonya

Güney Kore

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Tayland

Singapur (30 güne kadar)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Amerika Kıtası

Latin Amerika ve Karayipler'deki vizesiz destinasyonlar:

Arjantin

Brezilya

Kolombiya

Şili

Ekvador

Bolivya

Bahamalar

Barbados

Afrika & Diğer Bölgeler

Fas

Tunus

Botsvana

Güney Afrika

Sao Tome ve Principe (15 gün)

Mauritius (30 gün)

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Geçmiş yıllarda ülkemizden en çok ziyaret edilen vizeli ve vizesiz ülkeler şunlardı:

Bulgaristan

Yunanistan

Gürcistan

Almanya

İran

Azerbaycan

Ukrayna

İtalya

A.B.D

Rusya F.

Fransa

Avusturya

Hollanda

İspanya

İngiltere

Belçika

İsviçre

Avustralya

Kanada

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

İŞTE VİZESİZ GİDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER 2026 LİSTESİ

Öte yandan, sadece pasaportla seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi de güncellendi.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

UKRAYNA

muma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

YAKINDA BOSNA HERSEK

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

SIRBİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

ARJANTİN

90 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BAHAMALAR

240 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BAHREYN

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn'e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BARBADOS

180 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BELARUS

30 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BELİZE

90 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BOLİVYA

90 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BOTSVANA

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BREZİLYA

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

BRUNEİ

30 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

DOĞU TİMOR

Doğu Timor sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli vize verilmektedir.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

DOMİNİKA

21 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

EKVADOR

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

EL SALVADOR

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

ENDONEZYA

30 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

FAS

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

FİJİ

90 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

FİLDİŞİ SAHİLİ

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

FİLİPİNLER

30 gün vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

GUATEMALA

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

GÜNEY AFRİKA

30 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

GÜNEY KORE

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

HAİTİ

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

HONDURAS

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

HONG KONG

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

IRAK

15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. 15-50 yaş arasındaki umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususî pasaport hamilleri her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

İRAN

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

JAMAİKA

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

JAPONYA

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KAMBOÇYA

30 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KATAR

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KIRGIZİSTAN

Umuma mahsus ve resmi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KOSOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KOSTA RİKA

Resmi (Diplomatik, Hizmet ve Hususi) ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları Kosta Rika'ya yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 180 gün içinde 30 gün süreyle vizeden muaftır (30 günlük vize muafiyeti, Kosta Rika'ya varışın ardından zamanında başvurulması halinde toplam 90 güne kadar uzatılabilmektedir).

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KUVEYT

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 90 gün süreli vizelerini sınır kapılarında ücretsiz olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

LÜBNAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

MADAGASKAR

Umuma Mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

MAKAU

Makao, pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olanTürk vatandaşlarının buraya yapacakları turistik ve iş görüşmesi amaçlı seyahatlerindebir aylık vize muafiyeti uygulamaktadır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

KUZEY MAKEDONYA

Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vize derdi yok! 2 ülke daha listeye eklendi! 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

MALDİVLER

Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri de 30 güne kadar seyahatlerinde vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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