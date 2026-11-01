VİZE KALKTI! 2 ülke daha listeye eklendi! İşte 2026’da Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği o ülkeler

Yurt dışı tatili hayal edip evrak dağları ve vize reddi korkusu yüzünden hevesi kursağında kalan seyahat tutkunlarına beklenen haber nihayet geldi. 2026 yılı itibarıyla kapılarını Türk vatandaşlarına sonuna kadar açan ve vize prosedürlerini tamamen kaldıran popüler ülkeler listesine iki dev destinasyon daha katıldı. Özellikle yaklaşan sömestr ve yaz tatillerinde seyahat rotanızı baştan çizecek bu tarihi gelişmeyle birlikte, sadece uçak biletinizi alıp doğrudan uçabileceğiniz o sürpriz rotalar neresi?
İşte 2026 yılında Türk seyahatseverleri bekleyen en güncel vizesiz ülkeler listesi ve bilmeniz gereken tüm detaylar…
2 - Endonezya
Vize: Kapıda vize / e-vize
Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa
Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida
Malezya
Vize: Vizesiz
Neden? Modern şehir + yağmur ormanları
Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi
Sri Lanka
Vize: Kapıda vize / e-vize
Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer
Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya
Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar
Maldivler
Vize: Kapıda vize
Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar
Kime uygun? Balayı, lüks tatil
Mauritius
Vize: Vizesiz
Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri
Artı: Afrika & Asya sentezi kültür
Seyşeller
Vize: Girişte izin
Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar
Öne çıkanlar: La Digue
Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu
Brezilya
Vize: Vizesiz
Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı
Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri
Kolombiya
Vize: Vizesiz
Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları
Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín
Meksika
Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş
Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak
Öne çıkanlar: Tulum, Cancun
Afrika – Vahşi & Otantik
Güney Afrika
Vize: Vizesiz
Neden? Safari, şarap bağları, okyanus
Öne çıkanlar: Cape Town
Zambiya
Vize: Kapıda vize
Neden? Victoria Şelaleleri
Artı: Doğa ve macera
Fas
Vize: Vizesiz
Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi
Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra
Az bilinen egzotik rotalar
Filipinler – 7.000'den fazla ada
Kamboçya – Angkor Wat tapınakları
Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)
Nepal - Himalayalar & spiritüel yolculuk
İŞTE TÜRKLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ VİZESİZ ÜLKELER LİSTESİ
Öte yandan, Türklerin vizesiz seyahat için en çok tercih ettiği ülkeler belli oldu.
Bu bölgelerin ortak özelliği, ülkemize yakın ve kısa uçuş mesafesinde olan popüler rotalar arasında yer alıyor olması...
İŞTE O ÜLKELER
Arnavutluk
Kosova
Kuzey Makedonya
Sırbistan
Bosna-Hersek
Azerbaycan
Gürcistan (kimlikle giriş de mümkün)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Moldova
Bazı Yunan Adaları
Aşağıdaki adalara Schengen vizesi başvurusu yapmadan, girişte verilen kısa süreli vize (genellikle 7 güne kadar) ile gitmek mümkündür. Kapıda verilen kısa süreli vize Ege'deki bu adalarla sınırlıdır ve yalnızca ülkeye girişte liman veya havaalanında verilir. Bu vize ile Yunanistan anakarası veya diğer Schengen ülkelerine geçiş yapılamaz.
Rhodes (Rodos)
Kos (İstanköy)
Lesbos (Midilli, Lesvos)
Chios (Sakız)
Samos (Sisam)
Leros
Kalymnos (Kelemez)
Limnos (Limni)
Symi (Sömbeki)
Kastellorizo (Meis / Megisti)
Patmos (Batnoz)
Samothrace (Semadirek)
Asya – Uzak Doğu
Daha uzak ama turistik açıdan çok tercih edilen ülkeler:
Japonya
Güney Kore
Tayland
Singapur (30 güne kadar)
Amerika Kıtası
Latin Amerika ve Karayipler'deki vizesiz destinasyonlar:
Arjantin
Brezilya
Kolombiya
Şili
Ekvador
Bolivya
Bahamalar
Barbados
Afrika & Diğer Bölgeler
Fas
Tunus
Botsvana
Güney Afrika
Sao Tome ve Principe (15 gün)
Mauritius (30 gün)
Geçmiş yıllarda ülkemizden en çok ziyaret edilen vizeli ve vizesiz ülkeler şunlardı:
Bulgaristan
Yunanistan
Gürcistan
Almanya
İran
Azerbaycan
Ukrayna
İtalya
A.B.D
Rusya F.
Fransa
Avusturya
Hollanda
İspanya
İngiltere
Belçika
İsviçre
Avustralya
Kanada
İŞTE VİZESİZ GİDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER 2026 LİSTESİ
Öte yandan, sadece pasaportla seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi de güncellendi.
KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
AZERBAYCAN
Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.
GÜRCİSTAN
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
MOLDOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
UKRAYNA
muma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.
YAKINDA BOSNA HERSEK
Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.
SIRBİSTAN
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ
ANDORRA
90 gün vizesiz
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
ANTİGUA VE BARBUDA
180 gün vizesiz.
ARJANTİN
90 gün vizesiz
ARNAVUTLUK
90 gün vizesiz
BAHAMALAR
240 gün vizesiz
BAHREYN
Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn'e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
BARBADOS
180 gün vizesiz
BELARUS
30 gün vizesiz
BELİZE
90 gün vizesiz
BOLİVYA
90 gün vizesiz
BOTSVANA
90 gün vizesiz.
BREZİLYA
90 gün vizesiz.
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün vizesiz.
BRUNEİ
30 gün vizesiz.
DOĞU TİMOR
Doğu Timor sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli vize verilmektedir.
DOMİNİKA
21 gün vizesiz.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz.
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
EKVADOR
90 gün vizesiz.
EL SALVADOR
90 gün vizesiz.
ENDONEZYA
30 gün vizesiz.
FAS
90 gün vizesiz.
FİJİ
90 gün vizesiz
FİLDİŞİ SAHİLİ
90 gün vizesiz.
FİLİPİNLER
30 gün vizesiz
GUATEMALA
90 gün vizesiz.
GÜNEY AFRİKA
30 gün vizesiz.
GÜNEY KORE
90 gün vizesiz.
HAİTİ
90 gün vizesiz.
HONDURAS
90 gün vizesiz.
HONG KONG
90 gün vizesiz.
IRAK
15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. 15-50 yaş arasındaki umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususî pasaport hamilleri her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
İRAN
90 gün vizesiz.
JAMAİKA
90 gün vizesiz.
JAPONYA
90 gün vizesiz.
KAMBOÇYA
30 gün vizesiz.
KATAR
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
KAZAKİSTAN
30 gün vizesiz.
KIRGIZİSTAN
Umuma mahsus ve resmi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
KOLOMBİYA
90 gün vizesiz.
KOSOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
KOSTA RİKA
Resmi (Diplomatik, Hizmet ve Hususi) ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları Kosta Rika'ya yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 180 gün içinde 30 gün süreyle vizeden muaftır (30 günlük vize muafiyeti, Kosta Rika'ya varışın ardından zamanında başvurulması halinde toplam 90 güne kadar uzatılabilmektedir).
KUVEYT
Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 90 gün süreli vizelerini sınır kapılarında ücretsiz olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.
LÜBNAN
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
MADAGASKAR
Umuma Mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.
MALDİVLER
Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri de 30 güne kadar seyahatlerinde vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler.