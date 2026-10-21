Vize randevularındaki bot sistemine darbe! 370 milyonluk tahsilat

İstanbul
'da 'garantili vize' ve 'garantili randevu' vaatleriyle vatandaşlardan para alındığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hizmet taahhütlerini yerine getirmeyen bazı kişi ve şirketlerin ücretleri iade etmeyerek haksız kazanç sağladığı iddiaları incelendi. İlk operasyonun ardından faaliyetlerini sürdürmeye veya oluşan boşluktan yararlanmaya çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma; nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi. Dijital materyal ve yazışmalarda, sınırlı vize randevularının bot yazılımlarla alındığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu yöntemle bireysel başvuruların zorlaştırıldığı, vatandaşlardan işlem başına 300-400 euro ek ücret istendiği ve yazılımı kullanan kişilere menfaat sağlandığı belirlendi. Ön inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı tahsilatların yaklaşık 370 milyon liraya ulaştığı görüldü. Başvuru sahiplerinin pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması da soruşturuluyor.