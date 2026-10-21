Haberler Yaşam Haberleri Vize randevularındaki bot sistemine darbe! 370 milyonluk tahsilat
Giriş Tarihi: 21.10.2026

Vize randevularındaki bot sistemine darbe! 370 milyonluk tahsilat

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Vize randevularındaki bot sistemine darbe! 370 milyonluk tahsilat
  • ABONE OL
İstanbul'da 'garantili vize' ve 'garantili randevu' vaatleriyle vatandaşlardan para alındığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hizmet taahhütlerini yerine getirmeyen bazı kişi ve şirketlerin ücretleri iade etmeyerek haksız kazanç sağladığı iddiaları incelendi. İlk operasyonun ardından faaliyetlerini sürdürmeye veya oluşan boşluktan yararlanmaya çalışan şüphelilerle ilgili soruşturma; nitelikli dolandırıcılık, bilişim suçları, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi. Dijital materyal ve yazışmalarda, sınırlı vize randevularının bot yazılımlarla alındığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu yöntemle bireysel başvuruların zorlaştırıldığı, vatandaşlardan işlem başına 300-400 euro ek ücret istendiği ve yazılımı kullanan kişilere menfaat sağlandığı belirlendi. Ön inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı tahsilatların yaklaşık 370 milyon liraya ulaştığı görüldü. Başvuru sahiplerinin pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması da soruşturuluyor.

#İSTANBUL
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Vize randevularındaki bot sistemine darbe! 370 milyonluk tahsilat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA