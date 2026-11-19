Moda, sanat, zanaat ve teknoloji arasında köprüler kuran Vogue Türkiye, daha bilinçli bir moda anlayışına katkı sağlama misyonunu COP31'e taşıdı. 9 Kasım'da Antalya'da, COP31 İklim Finansmanı Hub'da düzenlenen "Geleceği Birlikte Tasarlamak: Dijital Dönüşüm, Moda ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel, modanın geleceğine üç farklı alandan baktı.
Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, yayının sürdürülebilirliğe yaklaşımını ve COP31'e katılım amacını şu sözlerle ifade etti: "Vogue Türkiye olarak sürdürülebilirliğe geniş bir perspektiften bakıyoruz. Zanaatkârları, geleneksel el işçiliğini ve kültürel mirası görünür kılmak, yeni nesil tasarımcılara alan açmak editoryal yaklaşımımızın bir parçası. Vintage ve pre-loved parçaları yeniden yorumluyor; moda, sanat ve teknoloji arasında köprüler kurarak daha bilinçli bir moda anlayışına katkı sağlıyoruz. Bizim için mesele yalnızca yeni olanı göstermek değil, var olanın değerini de hatırlatmak. COP31'de de köprü kurma misyonumuzu farklı uzmanlıkları buluşturarak sürdürmek, sürdürülebilirliğe ve sürdürülebilir iş modellerine alan açmak istedik."
Akdoğan'ın moderatörlüğünde, Türk Telekom sponsorluğunda gerçekleşen buluşmaya GOZEN CEO'su ve NUERA'da LUNAFORM Teknolojisi Üst Düzey Yöneticisi Ece Gözen, KOTON Kurucu Ortağı Gülden Yılmaz ile DİLEK HANİF Kurucu ve Kreatif Direktörü Dilek Hanif katıldı. Akdoğan'ın açılışta yönelttiği "Sürdürülebilir bir tasarımın hikâyesi nerede başlar?" sorusu, laboratuvardan atölyeye, tasarım masasından mağazaya uzanan sohbetin çıkış noktasını oluşturdu.
Ece Gözen, moda tasarımından biyomalzeme geliştirmeye uzanan yolculuğunu "Bir tasarımcı olarak sadece koleksiyonlarda doğadan ilham alarak tasarlamak yeterli değil. Doğa için ne yapabilirim diye bir soruyla çıktım" sözleriyle anlattı. Fermantasyonla yetiştirilen LUNAFORM'u tanıtan Gözen, yeni malzemelerin yaygınlaşmasında mevcut üretim altyapılarıyla entegrasyonun ve erişilebilir maliyetlerin önemine değindi.
Gülden Yılmaz, teknolojinin üretim kararlarını nasıl değiştirdiğini "Teknolojiyi kullanarak talebi, ihtiyacı doğru analiz ederseniz hem kendi kaynaklarınızı verimli kullanıyorsunuz hem de dünyanın kaynaklarını" sözleriyle açıkladı. KOTON'un "Yaşama Saygı" yaklaşımını paylaşan Yılmaz, yapay zekâ ve veriye dayalı planlamanın fazla üretimi önlemedeki rolünü, kadın emeğini destekleyen çalışmalarla birlikte değerlendirdi.
Dilek Hanif ise sürdürülebilirliğin merkezine zamansız tasarımı ve zanaatı yerleştirdi: "Yıllar sonra bile tasarladığım bir kıyafetin hâlâ giyilebiliyor olması aslında sürdürülebilirliğe vermiş olduğumuz en iyi hizmet olabilir." Hanif, geleneksel el sanatlarının devamlılığı için bu birikimin yeni kuşaklara aktarılması ve zanaatkârlara gelir sağlaması gerektiğini vurguladı.
Buluşmanın sonunda Akdoğan, üç yaklaşımı ortak bir iş modelinde buluşturmanın mümkün olup olmadığını sordu. Konuşmacıların olası iş birliklerini görüşme isteği, Vogue Türkiye'nin kurduğu diyaloğun somut bir karşılık bulabileceğine işaret etti.