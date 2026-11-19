Moda, sanat, zanaat ve teknoloji arasında köprüler kuran Vogue Türkiye, daha bilinçli bir moda anlayışına katkı sağlama misyonunu COP31'e taşıdı. 9 Kasım'da Antalya'da, COP31 İklim Finansmanı Hub'da düzenlenen "Geleceği Birlikte Tasarlamak: Dijital Dönüşüm, Moda ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel, modanın geleceğine üç farklı alandan baktı.

Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Akdoğan, yayının sürdürülebilirliğe yaklaşımını ve COP31'e katılım amacını şu sözlerle ifade etti: "Vogue Türkiye olarak sürdürülebilirliğe geniş bir perspektiften bakıyoruz. Zanaatkârları, geleneksel el işçiliğini ve kültürel mirası görünür kılmak, yeni nesil tasarımcılara alan açmak editoryal yaklaşımımızın bir parçası. Vintage ve pre-loved parçaları yeniden yorumluyor; moda, sanat ve teknoloji arasında köprüler kurarak daha bilinçli bir moda anlayışına katkı sağlıyoruz. Bizim için mesele yalnızca yeni olanı göstermek değil, var olanın değerini de hatırlatmak. COP31'de de köprü kurma misyonumuzu farklı uzmanlıkları buluşturarak sürdürmek, sürdürülebilirliğe ve sürdürülebilir iş modellerine alan açmak istedik."