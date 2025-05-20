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Giriş Tarihi: 20.5.2025 11:47 Son Güncelleme: 20.5.2025 11:50

Vücuduna kene yapışan Metehan öldü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Metehan Üzümcü (2) Kırım Kongo Kanamalı Ateş şüphesiyle tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Vücuduna kene yapışan Metehan öldü

Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Metehan Tütüncü'nün vücuduna iki gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra fenalaşan bebek ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan bebeğin cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalebaşı köyüne götürülen bebeğin cenazesi burada kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

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Vücuduna kene yapışan Metehan öldü
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