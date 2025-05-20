Vücuduna kene yapışan Metehan öldü

Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı köyünde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Metehan Tütüncü'nün vücuduna iki gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra fenalaşan bebek ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağırlaşan Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan bebeğin cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalebaşı köyüne götürülen bebeğin cenazesi burada kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.