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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Vurgun parasını milyonluk saatlerle akladılar

Almanya’da çalıştığı şirketin 8 milyon euro’sunu (263 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan’ın, vurgun parasını milyon dolarlık saatler alarak akladığı ortaya çıktı

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Vurgun parasını milyonluk saatlerle akladılar
SABAH, Almanya, Avusturya, Türkiye hattında yaşanan soygunun para transferiyle ilgili yeni detaylara ulaştı. Eğitimini aşçılık üzerine tamamlayan Yasemin Gündoğan, 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'e yaptığı iş başvurusunun kabul edilmesinin ardından soygun için düğmeye bastı. Müşterilerin talep ettiği nakit tutarların büyük bir kısmını mühürlü torbalar şeklinde paketleme görevini üstlenen Gündoğan, bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı. 19 Mayıs 2023'te soygun için ilk adım atıldı. Gündoğan'ın arkadaşı Büşra Satılmış, siyah bir minibüs kiraladı. 21 Mayıs'ta minibüsle Loomis şirketine giriş yapan Büşra Satılmış, 8 milyon euro'yu alarak Gündoğan'la birlikte kaçtı.



MİLYON DOLARLIK SAATLER ALINDI
Yasemin Gündoğan'ı taşıyan araç, Viyana'ya ulaştığında İzmir'deki şebeke üyeleriyle bağlantıya geçildi. Dolandırıcılık şebekesinin lideri olan Yiğit Tufan'ın para transferi için kullandığı yöntem devreye sokuldu. Almanya'da paranın büyük bir kısmı ile önceden planlanan bir adreste tanesi 3 milyon lirayı bulan lüks saatler satın alındı. Dikkat çekmemek adına saatler önceden belirlenen kuryelere teslim edilerek Avusturya'da bekleyen özel jetlere yüklenip Türkiye'ye gelmesi sağlandı. Kuryelerden toplanan saatler, daha sonra nakit paraya dönüştürüldü.

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Vurgun parasını milyonluk saatlerle akladılar
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