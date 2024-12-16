Vurguncu Yasemin 6 yıl ceza aldı

Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçan ve 1033 gün sonra Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olan Yasemin Gündoğan, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, "karşınızda dolandırılmış, tehdit edilmiş ve sonrası hapse çarptırılmış biri duruyor" diyen Gündoğan herkesten özür diledi.Almanya'da 8.2 milyon euroluk soygunun baş şüphelisi olarak hâkim karşısına çıkan Yasemin Gündoğan, yine sürpriz itiraflarda bulundu. Mahkemeye yine Sabah'ın ilk kez duyurduğu sarışın lakaplı Yiğit Tufan'ın ismini veren Gündoğan bugün ilk kez olaydan sonra yaşananları anlattı.Gündoğan "Suç sırasında yaklaşık 8 milyon euro saydım. Benim fikrim en büyük kısmı, yani 6 milyonu almaktı. Geri kalan Yiğit Tufan ve arkadaşlarının olacaktı" dedi."Türkiye'ye indiğimde beni Yiğit ve ailesi karşıladı. Hep birlikte lüks bir tatil yaptık. Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da saklandım. Yakalanma korkusuyla sürekli adres değiştiriyor, evden çıkamıyordum. Ben evden çıkarken Yiğit ve arkadaşları lüks bir hayat sürüyordu. Antalya'da iki lüks villa satın aldık. Fakat daha sonra bu villaların satıldığını ve paranın Yiğit'e aktarıldığını öğrendim. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Yanlarından ayrılıp İstanbul'a geçtim" dedi. Mahkeme Gündoğan'ı 6 yıl 9 ay hapse çarptırırken, 8.2 milyon euronun da geri ödenmesine karar verdi.