Vurguncu Yasemin adlı kontrolle serbest

Almanya'nın Bremen şehrinde çalıştığı şirketten 8 milyon euro (281 milyon lira) çaldıktan sonra Türkiye'ye kaçan ve yaklaşık 3 yıl sonra geçen 21 Mart'ta Bremen Havalimanı'nda avukatı eşliğinde polise teslim olan Yasemin Gündoğan'ın, 2 hafta sonra adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Haftada iki kez evine en yakın polis karakoluna giderek imza veren Gündoğan'ın yargılamasının ise henüz başlamadığı belirtildi.Gündoğan'ın serbest bırakıldığını doğrulayan avukatı Carsten Scheuchzer, "Müvekkilim iki hafta gözaltında kaldı ve o tarihten bu yana şartlı olarak serbest bırakıldı. Haftada iki kez polise rapor vermesi gerekiyor" dedi. Almanya'da 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'te işe başlayan Yasemin Gündoğan, müşterilerin talep ettiği nakit tutarları, mühürlü torbalar şeklinde paketlemekle görevlendirildi. 2 yıl boyunca, soygun için tüm planlarını yapan Gündoğan, 21 Mayıs 2021 gecesi, çalıntı bir aracın plakasını taktığı kiralık siyah minibüsle şirkete geldi.Müşterilere gönderilmek üzere torbalanmış 8 milyon euroyu alıp şirketten çıkan Gündoğan, çalıntı plakayı söküp orijinal plakayı takarak Viyana'ya gitti. İzmir'de kurduğu çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran bir şebekenin lideri olan çocukluk arkadaşı, Blondy (Sarışın) lakaplı Yiğit Tufan'ın yardımıyla, paraların bir kısmını lüks saatler alıp özel jetle Türkiye'ye getiren Gündoğan, burada tekrar nakde dönüştürdü. Yiğit Tufan, İzmir'de yakalanmasına rağmen uzun süre Muğla, Marmaris ve Ege Denizi'ndeki bir yatta saklanan Gündoğan, bir türlü yakalanamadı. Interpol tarafından kırmızı bültenle de aranan Gündoğan, 19 Mart 2024 günü Yasemin Guendogan yazan pasaportuyla, İstanbul'dan uçakla gittiği Almanya'nın Bremen Havalimanı'nda polise teslim oldu.