Washington sokaklarında Türk rüzgarı

ABD'nin başkenti Washington'da DC Türk-Amerikan Derneği (ATADC) tarafından düzenlenen Türk Festivali, Kongre binasının önündeki Pennsylvania Caddesi üzerindeki 3 ila 6'ncı sokaklar arasında gerçekleşti. Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen festivale katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, burada yaptığı konuşmada festivalde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizatörlere teşekkürlerini iletti. Önal, "Özellikle çabalarından dolayı ATADC'nin başkanına çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler yapmak, çok zaman ve emek alan işler. Türk toplumu için yaptığı fedakarlıkları ve çalışmaları gerçekten çok takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR FESTİVAL

Festivalde sahne alan rock şarkıcısı Ogün Sanlısoy ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'den buradaki festivalleri birkaç senedir takip ediyordum, o nedenle daha bu festivale gelmeden heyecanlanmaya başlamıştım" dedi. Sanlısoy, "Washington'daki Türk Festivali, ABD'de Türk kültürünü tanıtmak açısından önemli bir festival. Bugün burada farklı bir kitleye performans sergiledik, güzel dönüşler aldık, çok mutluyum" diye konuştu.

TÜRK KÜLTÜRÜ VE LEZZETLERİ SERGİLENDİ

Çok sayıda Amerikalı ve ABD'de yaşayan Türk'ün yoğun ilgi gösterdiği festivalde binlerce kent sakini, ses sanatçılarının performanslarını izlemenin yanı sıra Türk mutfağının geleneksel yemeklerinin sunulduğu stantların önünde uzun kuyruklar oluşturarak

Türk lezzetlerini tatma imkanı buldu. Katılımcılar ayrıca takı, çömlek, dokuma gibi el sanatlarının çeşitli örneklerinin sergilendiği stantları gezerek alışveriş yaptı. Türk müziği ve halk oyunlarının beğeniyle izlendiği festivalde, Türkiye'nin değişik yörelerine ait dans ve müziklerden oluşan performans sergilendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör