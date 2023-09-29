Wentworth Miller Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Wentworth Miller Dizileri ve Filmleri Listesi

Çocukluğu Brooklyn ve Los Angeles gibi Amerika'nın farklı şehirlerinde geçti. Princeton Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu ve bu dönemde tiyatroya olan ilgisi gelişti. İlk televizyon deneyimlerinden biri, "Buffy the Vampire Slayer" adlı popüler dizide küçük bir roldeydi. Wentworth filmleri ve tv dizileri, popülerliğini Prison Break adlı yapımla artırdı. En beğenilen Wentworth Miller dizileri ve filmleri listesi, aktörün senaristliğini yaptığı filmleri de içermektedir.

En Beğenilen Wentworth Miller Dizileri ve Filmleri Listesi

Televizyon Dizileri

Prison Break (2005-2009, 2017)

Wentworth Miller'ın kariyerinin dönüm noktası olan bu dizide Michael Scofield karakterini canlandırdı. Kardeşini kurtarmak için, bir hapishaneden kaçış planı yaparak kendini hapishaneye atan bir mühendisi oynuyordu. Michael Scofield karakteri, karmaşık kişiliği ve zekasıyla büyük bir ilgi uyandırdı ve Miller'a büyük bir ün kazandırdı. "Prison Break" dizisi, Miller'ın kariyerinin en önemli işlerinden biri olarak kabul edilir ve birçok ödül kazandı. Bu rol, Miller'ı uluslararası bir yıldız haline getirdi. Dizi final yaptıktan yıllar sonra, yeniden çekildi ve yeni sezonlarıyla ekranlarda yer aldı.

The Flash (2014-2021)

DC Comics'in ünlü süper kahramanı Flash'ın televizyon uyarlamasında Captain Cold (Leonard Snart) karakterini oynadı. Bu rolle DC Evreni'nde tanındı.

Legends of Tomorrow (2016-2021)

Wentworth Miller, "The Flash" dizisindeki Captain Cold karakteriyle aynı rolü bu yan dizide de sürdürdü. Kendisi, süper kahraman ekibi Legends of Tomorrow'nun bir üyesiydi.

Sinema Filmleri

The Human Stain (2003)

Wentworth Miller, bu dramatik filmin senaryosunu yazmıştır. Film, Amerikan edebiyatının önemli yazarlarından Philip Roth'un bir romanından uyarlanmıştır.

Underworld (2003)

Bu vampir ve kurt adam temalı aksiyon korku filminde küçük bir rolde yer aldı.

Resident Evil: Afterlife (2010) ve Resident Evil: Retribution (2012)

Wentworth Miller, bu popüler video oyun serisinden uyarlanan aksiyon korku filmlerinde Chris Redfield karakterini canlandırdı.

Stoker (2013)

Wentworth Miller, bu psikolojik gerilim filminin senaryosunu yazdı. Film, özgün bir kurgusu ve atmosferiyle tanınır.

The Loft (2014)

Bu gerilim filmi, Wentworth Miller'ın başrolünü üstlendiği bir yapım olarak dikkat çekti.