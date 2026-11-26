Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan'ın adı, unvanı ve fotoğrafı rızası dışında kullanılarak sahte bir WhatsApp hesabı GSM hattı üzerinden aktifleştirildi. İddiaya göre şüpheliler, bu hesaba Yazgan'ın resmi takım elbiseli fotoğrafını profil resmi olarak tanımladı ve profil kullanıcı ismi kısmına da doğrudan "~Eray yazgan" ismini yazdı. Şüpheliler bu sahte WhatsApp hesabı üzerinden, üçüncü kişilerle geçtiğimiz Temmuz ayında iletişime geçmeye başladı. Dolandırıcılık faaliyetini fark eden Mehmet A., durumu Eray Yazgan'a bildirdi. Durumu fark eden Eray Yazgan savcılığın yolunu tutarak şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Eray Yazgan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, şüpheliler tarafından söz konusu sahte profil üzerinden sesli arama yapıldığını, kendi kimliğinin taklit edilerek gerçekleştirilen bu aramaların ve olası mesajlaşmaların tek amacının Galatasaray Spor Kulübü bünyesindeki resmi görevini ve saygınlığını kullanarak insanları aldatmak ve maddi menfaat temin etmek olduğunu ifade etti. Yazgan dilekçesinde, insanların karşılarında gerçekten Eray Yazgan'ın olduğunu düşünerek güven duymalarını sağlama amacı güden bu hazırlık ve iletişim çabalarının, nitelikli dolandırıcılık suçunun icrai nitelikteki başlangıcı olduğunu dile getirerek şüphelilerim yakalanmasını talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.