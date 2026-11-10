WhatsApp hilesi: Durumları gizlice nasıl görüntüleyebilirsiniz?

Sosyal medya uygulamalarının vazgeçilmezi olan hikaye paylaşımları, WhatsApp'ta da "Durum" adıyla oldukça popüler. Rehberinizdeki biri yeni bir durum paylaştığında, arka planda ne olduğunu görmek için doğal bir merak uyanır. Ancak bazen, o kişinin durumuna baktığınızı bilmesini kesinlikle istemezsiniz.
Neyse ki, WhatsApp'ın gizlilik ayarlarında yapacağınız ufak bir dokunuşla bu merakınızı kimseye yakalanmadan gidermeniz mümkün.
Eğer WhatsApp durumlarını "görüldü" bırakmadan, gizlice izlemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli.
Bu işlem için herhangi bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyacınız yok, her şey doğrudan WhatsApp'ın kendi ayarları üzerinden yapılıyor:
Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın ve "Ayarlar" menüsüne girin.
Listeden "Gizlilik" sekmesine tıklayın.
Karşınıza çıkan ekranda "Okundu Bilgisi" seçeneğini bulun. Bu ayar, varsayılan olarak yeşil renkte yani 'açık' konumdadır.
"Okundu Bilgisi" butonunu kapatarak pasif hale getirin.
İşte hepsi bu kadar!
Bu ayarı kapattıktan sonra rehberinizdeki kişilerin WhatsApp durumlarına baktığınızda, karşı tarafın görüntüleyenler listesinde isminiz kesinlikle çıkmayacak.
WhatsApp gizlilik kuralları gereği bu sistem karşılıklı olarak çalışır. Yani başkalarının durumuna gizlice bakma hakkı kazandığınızda, bazı özelliklerden de feragat etmeniz gerekir:
Siz de göremezsiniz: Okundu bilgisini kapattığınızda, kendi paylaştığınız WhatsApp durumlarına kimlerin baktığını artık göremezsiniz.
Mavi Tikler kaybolur: Mesajlaşmalardaki o meşhur "Mavi Tik" özelliği devre dışı kalır. Gönderdiğiniz mesajların karşı tarafça okunup okunmadığını göremeyeceğiniz gibi, sizin okuduğunuz mesajlar için de karşı tarafa mavi tik gitmez.
İpucu: Sadece merak ettiğiniz bir duruma bakmak için bu ayarı geçici olarak kapatabilir, işlemi tamamladıktan sonra ayarlara dönüp tekrar açabilirsiniz. Ancak ayarı geri açtığınız anda sistemin geçmişe dönük bildirim gönderebileceğini unutmayın; bu yüzden durumu izledikten sonra 24 saat boyunca (durum silinene kadar) ayarı kapalı tutmak en güvenli yoldur.