WhatsApp hilesi: Durumları gizlice nasıl görüntüleyebilirsiniz?

Bu işlem için herhangi bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyacınız yok, her şey doğrudan WhatsApp'ın kendi ayarları üzerinden yapılıyor:

Telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın ve "Ayarlar" menüsüne girin.

Listeden "Gizlilik" sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda "Okundu Bilgisi" seçeneğini bulun. Bu ayar, varsayılan olarak yeşil renkte yani 'açık' konumdadır.

"Okundu Bilgisi" butonunu kapatarak pasif hale getirin.

İşte hepsi bu kadar!