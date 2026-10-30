WhatsApp’ta görünmez tuzak! Siz fark etmeden telefona sızıp vurgun yapıyorlar

MESAJLAR GİZLENİYOR, "BAĞLI CİHAZLAR" LİSTESİ DEĞİŞTİRİLİYOR!

İtalya merkezli dijital adli bilişim şirketi Forenser'ın konuya ilişkin yürüttüğü teknik incelemeler, skandalın arka planını gözler önüne serdi. İncelemelere göre, "Coruna" adlı casus yazılım iPhone'ların işletim sistemindeki güvenlik açıklarından faydalanarak cihaza sızıyor.

Saldırının aşamaları ve teknik detaylar ise şöyle:

SAFARİ ÜZERİNDEN SIZMA

Kullanıcıların herhangi bir dosya indirmesine veya izin vermesine gerek kalmadan, Safari tarayıcısı üzerinden zararlı bir web sitesinin ziyaret edilmesi yazılımın telefona bulaşması için yeterli oluyor.

KAREKODSUZ GİZLİ BAĞLANTI

Yazılım, WhatsApp'ın cihaz eşleme mekanizmasını manipüle ederek saldırganın kendi cihazını hesaba bağlamasını sağlıyor. Bu sırada mağdurdan hiçbir onay kodu veya QR kod taraması istenmiyor.

LİSTEDEN KENDİNİ GİZLİYOR

Normal şartlarda "Bağlı Cihazlar" sekmesinde görünmesi gereken yabancı cihazlar, Coruna'nın sisteme müdahalesiyle tamamen gizleniyor. Mağdur ayarları kontrol etse dahi şüpheli bir durum tespit edemiyor.

GÖNDERİLEN MESAJLAR EKRANDAN SİLİNİYOR

Saldırganların mağdurun hesabından gönderdiği mesajlar ve para talepleri, mağdurun kendi telefonundaki WhatsApp ekranında hiçbir şekilde görünmüyor.