WhatsApp’ta görünmez tuzak! Siz fark etmeden telefona sızıp vurgun yapıyorlar

Dünya genelinde ve Türkiye'de son dönemde artış gösteren siber dolandırıcılık vakaları, bu kez bambaşka ve son derece tehlikeli bir boyuta ulaştı. Özellikle iPhone kullanıcılarını hedef alan yeni nesil siber saldırılarda, dolandırıcılar mağdurların WhatsApp hesaplarını kendi cihazlarına bağlayarak yakın çevrelerini ağlarına düşürüyor. Saldırının en korkutucu yanı ise mağdurun kendi telefonundaki WhatsApp uygulamasında bu durumdan tek bir iz dahi bulunmaması.
ÜSLUBUNUZU KOPYALAYIP BİRİNCİ DERECE YAKININIZDAN PARA İSTİYORLAR
Dolandırıcıların yöntemi şeytani bir planla işletiliyor. Sızılan hesaptaki sohbet geçmişini ve sık konuşulan kişileri inceleyen saldırganlar, mağdurun konuşma üslubunu birebir taklit ediyor. Güven sağlandıktan sonra "acil borç" veya "IBAN'a transfer" bahaneleriyle mağdurun arkadaşları veya aile bireylerinden yüklü miktarda para talep ediliyor. Karşı taraf mesajın tanıdık bir numaradan geldiğine ikna olduğu için durumdan şüphelenmeyip verilen IBAN adresine parayı gönderiyor.
MESAJLAR GİZLENİYOR, "BAĞLI CİHAZLAR" LİSTESİ DEĞİŞTİRİLİYOR!
İtalya merkezli dijital adli bilişim şirketi Forenser'ın konuya ilişkin yürüttüğü teknik incelemeler, skandalın arka planını gözler önüne serdi. İncelemelere göre, "Coruna" adlı casus yazılım iPhone'ların işletim sistemindeki güvenlik açıklarından faydalanarak cihaza sızıyor.
Saldırının aşamaları ve teknik detaylar ise şöyle:
SAFARİ ÜZERİNDEN SIZMA
Kullanıcıların herhangi bir dosya indirmesine veya izin vermesine gerek kalmadan, Safari tarayıcısı üzerinden zararlı bir web sitesinin ziyaret edilmesi yazılımın telefona bulaşması için yeterli oluyor.
KAREKODSUZ GİZLİ BAĞLANTI
Yazılım, WhatsApp'ın cihaz eşleme mekanizmasını manipüle ederek saldırganın kendi cihazını hesaba bağlamasını sağlıyor. Bu sırada mağdurdan hiçbir onay kodu veya QR kod taraması istenmiyor.
LİSTEDEN KENDİNİ GİZLİYOR
Normal şartlarda "Bağlı Cihazlar" sekmesinde görünmesi gereken yabancı cihazlar, Coruna'nın sisteme müdahalesiyle tamamen gizleniyor. Mağdur ayarları kontrol etse dahi şüpheli bir durum tespit edemiyor.
GÖNDERİLEN MESAJLAR EKRANDAN SİLİNİYOR
Saldırganların mağdurun hesabından gönderdiği mesajlar ve para talepleri, mağdurun kendi telefonundaki WhatsApp ekranında hiçbir şekilde görünmüyor.
UÇTAN UCA ŞİFRELEME TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Uzmanlar, söz konusu saldırı biçiminde WhatsApp'ın "uçtan uca şifreleme" özelliğinin tek başına koruma sağlayamadığına dikkat çekiyor. Çünkü casus yazılım, verileri WhatsApp sunucusu üzerinden değil, doğrudan cihazın kendisi üzerinden ele geçiriyor. Bu durum sadece finansal kayıplara değil, kişisel verilerin, rehberin ve tüm özel yazışmaların siber korsanların eline geçmesine de yol açıyor.