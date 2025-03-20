X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Mart X (Twitter) erişim sorunundaki son durum

X ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, 20 Mart Perşembe sabahından itibaren erişim sorunları yaşamaya başladı. Kullanıcılar, X'e giriş yapmaya çalıştıklarında "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi deneyin" mesajıyla karşılaştılar. Bu sorun, platforma giriş yapmaya çalışan birçok kişi tarafından fark edilince, kullanıcılar X'e erişim problemini araştırmaya başladılar. Detaylar ise şu şekilde: