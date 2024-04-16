X ücretli mi oldu, kimlere ücretli olacak? Twitter - X platformunda yeni politika!

X ücretli olacak iddiaları sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Musk'ın isim değişikliğinden bu yana farklı uygulamalarla karşılaşan Twitter kullanıcıları kimlerden ne için ücret alınacağını araştırıyor. Bu noktada gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki; X ücretli mi oldu, kimlerden ücret alınacak? İşte, detaylar...
X ÜCRETLİ Mİ OLDU?
Geçtiğimiz günden bu yana paylaşılan X platformunun ücretli olduğu yönündeki haberler sosyal medyada tartışılıyor. Yeni politikasını ilan eden X'in ücret alma iddiaları güçlendi.
Öte yandan hesapları takip etmek ve X platformunda gezinmek için bir ücret alınmayacağı da açıklamaya eklendi.
X KİMLERE ÜCRETLİ OLACAK?
Mavi tikli hesapların bu ücret dışında kalması beklenirken kullanıcılar kimlerden ücret alınacağını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz detaylı bir paylaşım bulunmuyor.