X ücretli mi oldu, kimlere ücretli olacak? Twitter - X platformunda yeni politika!

Yeni politikada geçtiği üzere paylaşımda bulunmak, beğeni yapabilmek, yer işareti koyabilmek ve yorum yazmak için küçük yıllık ücretler alınabilir.

Platform, bu uygulamanın spamı azaltmak ve bot hesapların önüne geçmek olduğunu aktarıyor.