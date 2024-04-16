Haberler Yaşam Haberleri X ücretli mi oldu, kimlere ücretli olacak? Twitter - X platformunda yeni politika!
Giriş Tarihi: 16.4.2024 10:12 Son Güncelleme: 16.4.2024 10:12

X ücretli mi oldu, kimlere ücretli olacak? Twitter - X platformunda yeni politika!

Twitter'ın Elon Musk yönetimine geçmesi ardından 'X' adını alan platformda uygulanan birçok tartışmalı kararın ardından yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılan haberlerin ardından kullanıcılar X ücretli mi oldu, kimlere ücretli olacak gibi sorulara yanıt arıyor. Beğeni, paylaşım, yer işareti gibi basit işlemlerden ücret alınacağına yönelik haberler gündemde. Peki; X ücretli mi oluyor? İşte, yanıtı!

X ücretli mi oldu, kimlere ücretli olacak? Twitter - X platformunda yeni politika!

X ücretli olacak iddiaları sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Musk'ın isim değişikliğinden bu yana farklı uygulamalarla karşılaşan Twitter kullanıcıları kimlerden ne için ücret alınacağını araştırıyor. Bu noktada gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki; X ücretli mi oldu, kimlerden ücret alınacak? İşte, detaylar...

X ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Geçtiğimiz günden bu yana paylaşılan X platformunun ücretli olduğu yönündeki haberler sosyal medyada tartışılıyor. Yeni politikasını ilan eden X'in ücret alma iddiaları güçlendi.

Yeni politikada geçtiği üzere paylaşımda bulunmak, beğeni yapabilmek, yer işareti koyabilmek ve yorum yazmak için küçük yıllık ücretler alınabilir.

Platform, bu uygulamanın spamı azaltmak ve bot hesapların önüne geçmek olduğunu aktarıyor.

Öte yandan hesapları takip etmek ve X platformunda gezinmek için bir ücret alınmayacağı da açıklamaya eklendi.

X KİMLERE ÜCRETLİ OLACAK?

Mavi tikli hesapların bu ücret dışında kalması beklenirken kullanıcılar kimlerden ücret alınacağını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz detaylı bir paylaşım bulunmuyor.

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X ücretli mi oldu, kimlere ücretli olacak? Twitter - X platformunda yeni politika!
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