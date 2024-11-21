Yabancı arkeolog ve seyyahların gözdesi Urfa

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile insanlık tarihine ışık tutan eşsiz eserlerin yer aldığı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, tatil fırsatını değerlendirmek isteyenlerin ilk adresi oldu. Bu yapıları son 10 ayda 591 bin 932 kişi ziyaret etti. ABD ve Kanada'dan gelen seyahat yazarları, insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler veren Göbeklitepe ve Karahantepe gibi birçok arkeolojik alanı barındıran Şanlıurfa'ya hayran kaldı. ABD'li yazar Jacqueline Swartz, "Şanlıurfa'ya gelip gördüğümüz zaman çok heyecanlanacağımızı biliyorduk ama gelip yerinde görmek farklı duygular uyandırdı. Umuyorum ki kısa zamanda dünya üzerindeki neolitik döneme ilişkin bilgiler daha net bir hale gelecek" diyerek duygularını aktardı