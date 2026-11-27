Alman ZDF Kanalı'nın iki muhabirinin İstanbul'da röportaj yaptıkları ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce 48 saatte gözaltına alınan Daltonlar Silahlı Suç Örgütü mensuplarının röportajı verdikleri araç ve kullandıkları bir başka da araç ele geçirildi. Araçların kiralık olduğu tespit edildi ve araçlar bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 15'e yükselirken, araçları kiralayan kişilerin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

İstanbul Güngören'de bir sitenin otoparkında ele geçirilen araçlar incelenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Almanya Devlet Kanalı ZDF'nin muhabirleri, ülkelerinde saklanan ve ülkemize iade edilmeyen Kırmızı Bültenli suçluları göz ardı edip, Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün mensuplarıyla silahlı ve maskeli röportaj yapmış, suç örgütlerinin merkezi olarak gösterdikleri ülkemizle ilgili olumsuz algı çalışması yürütmüşlerdi.