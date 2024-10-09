Yabancı turistlerin rotası Erciyes

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş.'nin son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlar ve pazarlama çalışmalarıyla Erciyes, charter uçak seferleri ile gelen yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Dünya standartlarındaki pistleri ve sunulan hizmetler ile kış tatili için birçok dünya ülkesinden misafir ağırlayan Erciyes, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'nın ardından geçtiğimiz sezon ilk kez Çek Cumhuriyeti'nden de charter seferleri ile turistleri ağırlamıştı. Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden direkt uçuşların devam edeceği 2024-2025 kış sezonunda, ilk kez İskandinav ülkelerinden de Erciyes'e turistler gelecek.Özellikle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da faaliyet gösteren seyahat acenteleri, Erciyes kayak tatili paketlerini yaz aylarından itibaren satışa sundu. Erciyes'in bilinirliği arttıkça, farklı ülkelerden gelen turist sayısında da sürekli bir artış yaşanıyor. Direkt uçuşların dışında dünyanın muhtelif ülkelerinden Almanya, İtalya, Amerika, Japonya, İngiltere, Kore, Malezya, Fransa, Portekiz ve Endonezya gibi birçok yerden gelen turistler, Erciyes'i tercih ederek keyifli bir tatil geçiriyor. Kış tatilini geçirmek üzere Kayseri ve Erciyes'e gelen yabancı misafirler şehir ve dağ otellerinde konaklayarak hem doyasıya kayak yapıyor hem de zenginlikler şehri Kayseri'nin güzelliklerini keşfetme imkânı sağlıyor.