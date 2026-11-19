5. KIZARAN BİBERLERİN FAZLA YAĞINI SÜZDÜRÜN

Kızartma işlemi bittikten sonra biberleri doğrudan servis tabağına almak yerine önce fazla yağlarını süzdürün. Bunun için delikli bir kepçe kullanarak biberleri tavadan çıkarabilir ve kâğıt havlu serilmiş bir tabağa yerleştirebilirsiniz.

Biberleri üst üste yığmadan kısa süre bekletmek, yüzeylerindeki fazla yağın uzaklaşmasına yardımcı olur. Bu küçük dokunuş sayesinde biberler daha hafif hissedilir ve servis sırasında gereğinden fazla yağlı bir görünüm oluşturmaz.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör