Özellikle kahvaltılarda, ana yemeklerin yanında veya yoğurtlu soslarla servis edilen biberlerde kıvamın doğru olması büyük önem taşır. Biberleri hazırlarken ve kızartırken dikkat edeceğiniz küçük ayrıntılar sayesinde çok daha lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
İnce kabuklu sivri biberler genellikle daha kısa sürede piştiği için uzun süre yağda kalmaları gerekmez. Biberlerin boyutlarının birbirine yakın olması da hepsinin eşit sürede kızarmasına yardımcı olur.
2. BİBERLERİ YIKADIKTAN SONRA İYİCE KURULAYIN
Biberleri yıkadıktan sonra doğrudan kızgın yağa atmak, kızartma sırasında yağın sıçramasına neden olabilir.
Ayrıca biberlerin üzerinde kalan su, yağın sıcaklığını düşürerek kızartma sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle biberleri temiz bir mutfak havlusuyla veya kâğıt havluyla iyice kurulayın. Özellikle sap kısımlarında ve biberlerin girintili bölgelerinde su kalmadığından emin olun.
3. YAĞIN YETERİNCE ISINMASINI BEKLEYİN
Biberleri soğuk yağa eklemek, pişme süresinin uzamasına ve daha fazla yağ emmelerine yol açabilir. Bu yüzden kızartmaya başlamadan önce yağı orta-yüksek ateşte uygun sıcaklığa getirin.
Yağın aşırı ısınmasına da izin vermeyin, çünkü bu durumda biberlerin dışı hızla yanarken iç kısımları yeterince pişmeyebilir. İdeal sıcaklıkta kızaran biberler daha kısa sürede pişer ve daha dengeli bir doku kazanır.
4. TAVAYA ÇOK FAZLA BİBER KOYMAYIN
Biberleri aynı anda tavaya doldurmak, yağın sıcaklığının aniden düşmesine neden olabilir. Bu durum biberlerin kızarmak yerine yağın içinde yavaşça yumuşamasına yol açabilir.
Biberleri tavaya tek sıra hâlinde ve aralarında biraz boşluk kalacak şekilde yerleştirin. Kalabalık bir porsiyon hazırlıyorsanız biberleri birkaç parti hâlinde kızartarak daha iyi sonuç alabilirsiniz.
5. KIZARAN BİBERLERİN FAZLA YAĞINI SÜZDÜRÜN
Kızartma işlemi bittikten sonra biberleri doğrudan servis tabağına almak yerine önce fazla yağlarını süzdürün. Bunun için delikli bir kepçe kullanarak biberleri tavadan çıkarabilir ve kâğıt havlu serilmiş bir tabağa yerleştirebilirsiniz.
Biberleri üst üste yığmadan kısa süre bekletmek, yüzeylerindeki fazla yağın uzaklaşmasına yardımcı olur. Bu küçük dokunuş sayesinde biberler daha hafif hissedilir ve servis sırasında gereğinden fazla yağlı bir görünüm oluşturmaz.